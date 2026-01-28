專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
美國科學家開發新型光學腔體，有助於提升量子電腦技術
美國科學家最近開發出一種新型的「光學腔」，能高效收集單光子，這是光的基本粒子，來自單個原子。這些原子作為量子計算機的基本單位，負責存儲量子位（qubits），即正常計算機中的零和一的量子版本。這項研究首次實現了同時處理所有量子位的能力。
斯坦福大學的研究團隊描述了一個包含 40 個腔體的陣列，每個腔體都包含一個單獨的原子量子位，還有一個原型裝置則擁有超過 500 個腔體。研究結果顯示，這條路徑最終可以實現一個百萬量子位的量子計算機網絡。科學家指出，光學腔是在兩個或更多反射表面之間形成的，這使得光能夠來回反射，就像人在遊樂場的鏡子之間看到無數重複的影像。
這些光學腔的尺寸要小得多，利用激光束的多次反射來從原子中獲取更多的視覺信息。研究人員已經對光學腔進行了數十年的實驗，試圖使光能夠反射足夠多次以與微小的、幾乎透明的原子互動。斯坦福大學物理學和應用物理學的副教授兼研究的首席作者 Jon Simon 表示，「若要建造量子計算機，我們需要能夠非常快速地讀取量子位中的信息。」迄今為止，由於原子不能快速發出光，且光的發射方向也隨機，因此在規模上並沒有實用的方法來解決這個問題。
光學腔能有效指導發射的光朝特定方向，現在研究團隊已經找到方法，為量子計算機中的每個原子配備自己的獨立腔體。研究團隊採用了一種不同的方法，使用微透鏡來使每個腔內的光更緊密地聚焦於單個原子。根據新聞稿，這樣可以減少光的反射次數，但仍能更有效地從原子中獲取量子信息。
研究的首席作者 Adam Shaw 表示，「我們開發了一種新型腔體架構，不再僅僅是兩面鏡子。」他們希望這樣能夠建造出更快的分佈式量子計算機，並使其之間的數據傳輸速率大幅提升。這項研究發佈於《自然》期刊，介紹了一種腔體陣列顯微鏡的實驗平台，在這個平台上，每個原子都與其獨立腔體強耦合，形成了一個超過 40 模式的二維陣列。
這種方法不需要納米光子元件，而是使用自由空間腔幾何結構，配合腔內透鏡，實現了超出單位的峰值耦合度，並保持原子遠離介電表面。研究表明，實現了均勻的原子-腔體耦合，並展示了在毫秒時間尺度上的快速、非破壞性並行讀出，包括通過光纖陣列作為網絡應用的原理驗證。研究人員提到，未來將實現這個平台的下一代版本，具有超過 500 個腔體和近 10 倍的改善效果。
推薦閱讀
其他人也在看
中國張州核電項目完成第三台蒸汽發生器安裝
中國漳州核電項目近日達成重要建設里程碑，工程師於 1 月 26 日成功安裝了第 3 號單元的最後一台蒸汽發生器。這一舉措標誌著福建省最大核能發展之一的穩步進展。漳州場地最終將設置六個華龍一號（HPR1000）反應堆，而第 3 號單元則是該設施計劃中的第三個反應堆。成功安裝蒸汽發生器意味著項目進展如期，並為下一階段的主要建設做好了準備。 漳州核電項目經過分階段的審批，當局於 2019 年 10 月...TechRitual ・ 1 天前
利用超級計算機研究微觀損傷對渦輪葉片的影響
科學家們利用全球最強大的超級計算機之一，研究微觀損傷如何影響渦輪葉片的性能、燃油效率及耐用性。這個項目由墨爾本大學、GE Aerospace 和奧克里奇國家實驗室（ORNL）的研究人員合作進行，他們在 Frontier 超級計算機上進行模擬。這個系統是第一個為開放科學而設的超級計算機，能夠每秒進行超過一千兆次的計算。被稱為 Hewlett Packard Enterprise Frontier（O...TechRitual ・ 9 小時前
香港研究人員研發低成本水凝膠塗層 降低太陽能板熱點溫度並提升電力輸出
香港的研究人員最近開發了一種低成本的水凝膠塗層，能夠有效降低太陽能電池板的熱點溫度，並提高其發電效率，從而改善整體性能和可靠性。這種塗層專門針對熱點，即在單個太陽能電池或電池的一部分中，與周圍電池相比，局部過熱的區域。熱點通常由部分遮蔽引起，是光伏系統中最常見和持久的問題之一。熱點不僅會降低發電量，還可能導致模組故障、長期退化，甚至引發火災。研究顯示，熱點在運行僅三年的時間內就會導致22%的光伏模...TechRitual ・ 11 小時前
Bauhütte推出可對應3螢幕的「長螢幕支架MS BMA-2MS」！可打造躺臥時的多螢幕環境
Bauhütte已於2026年1月27日起開始發售「長螢幕支架MS BMA-2MS」。 全長約76公分的長型支 []Saiga NAK ・ 1 天前
NASA 研究飛機因機械故障緊急迫降，全體乘員安全無恙
一架高空 NASA 研究飛機於週二早上在休士頓的 Ellington Field 緊急進行腹部迫降，原因是機械故障導致其起落架無法展開。機上所有成員均安然無恙，聯邦和 NASA 現在正在對此事件進行調查。這架由 NASA 操作的 WB-57 飛機在未展開起落架的情況下著陸，並在跑道上以機身滑行。KHOU 11 播放的視頻顯示，飛機在減速過程中產生火花、煙霧和火焰，然而飛行員在降落過程中保持了控制。...TechRitual ・ 19 小時前
iPhone 18 或要加價？韓媒爆 Samsung、SK Hynix 對 Apple 記憶體供價「加到近乎倍升」，AI 伺服器搶貨令供應更緊
ZDNet、韓國經濟等韓媒報導稱，Samsung 同 SK Hynix 已就 2026 年第 1 季供應 iPhone 用 LPDDR 記憶體與 Apple 談妥大幅加價。Samsung 或按季加逾 80%、SK hynix 或加約 100%。同時台媒 TrendForce 預計 2026 年第 1 季 DRAM 價格仍會升逾 60%，市場憂慮記憶體成本上漲或影響 iPhone 18 等新機定價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
WhatsApp 推出「嚴格的帳戶設定」！一鍵升級極限保護，記者、公眾人物防高階網絡攻擊必開？
WhatsApp 宣佈推出「嚴格的帳戶設定」，主打為記者、公眾人物等高風險用家提供更極端保護，一鍵啟用後會自動封鎖陌生人媒體與附件、靜音陌生來電、關閉連結預覽等。新功能將於未來幾週全球逐步推出，用家可到「設定」內私隱選項啟用。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
新年禮物2026｜M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
推出後一直維持好口碑的 M4 Mac mini 在 Amazon 上幾乎回到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$499 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
廣島《快打旋風6》賽事「VOLTAGECUP 2026」第二波情報公開！豪華陣容、主視覺圖同步解禁
已公開將於2026年3月在廣島舉辦的「快打旋風6」賽事「VOLTAGECUP 2026」的第二波情報。 由插畫 []Saiga NAK ・ 1 天前
TECH.C.學生的2款作品在「Tokyo esports Game Development Contest 2026 學生組」中獲獎！
由東京設計技術中心學院(以下簡稱TECH.C.)學生所創作的兩款遊戲在遊戲開發大賽「Tokyo esports []Saiga NAK ・ 1 天前
「Virtual Boy Nintendo Classics」中可玩遊戲陣容揭曉！當時未發行的遊戲也將上線
任天堂公佈了「Nintendo Switch Online + 附加包」的全新「Virtual Boy Nin []Saiga NAK ・ 1 天前
ASML將裁減約1700名員工
（法新社海牙28日電） 全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）今天表示，為了進行內部組織架構的大改組，將裁減約1700名員工，主要集中在管理階層的職位。現階段我們認為，這些調整最終可能減少約1700個職位。」法新社 ・ 18 小時前
Chrome 變身 AI 瀏覽器：Nano Banana 直接喺網頁上改圖，Gemini 側邊欄同步上線
Google 為 Chrome 推出基於 Gemini 3 嘅重大更新，包括全新側邊欄、Nano Banana 執相工具、個人智能及自動瀏覽功能。部分功能免費，自動瀏覽需訂閱 AI Pro 或 Ultra，美國用戶率先體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 5 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 22 小時前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 21 小時前