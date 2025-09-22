樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
美國秘密測試最強大的潛射核導彈
近期在加勒比海上空出現了一個引人注目的天文現象，許多社交媒體用戶分享了夜空中一道亮光的視頻，這道光線大約在協調世界時間（UTC）晚上 11:25 時出現，並在波多黎各上空被多次拍攝到。雖然目擊者對這一現象感到驚訝，但至今為止，既有美國海軍也有英國皇家海軍這兩個唯一操作 Trident II D5 飛彈的國家並未公開確認此次事件的具體情況。根據報導，該地區在 9 月 17 日至 22 日期間曾發佈過導航警告，而這一警告的範圍恰好覆蓋了發現發射的區域。加勒比天文學會將此次事件描述為一次「軍事測試」，但並未具體指出是哪個國家所為。
Trident II D5 是一種海基戰略武器系統，根據美國海軍的說法，它被認為是全球最致命、最準確和最可靠的海基戰略威懾系統。該系統的核心是 UGM-133 Trident II D5 飛彈，作為美國和英國核威懾的海基部分，它被部署在美國海軍的 14 艘俄亥俄級潛艇和英國的四艘先鋒級潛艇上，這是根據 1963 年的 Polaris 銷售協議進行的。每艘俄亥俄級潛艇可攜帶 20 顆 Trident II 飛彈，而先鋒級潛艇則可攜帶 16 顆。此飛彈的射程約為 4,600 英里（約 7,360 公里），是一種三級固體燃料飛彈，能夠發射最多 12 顆可獨立瞄準的戰鬥部，但根據軍控協議，目前的載荷限制在四至五顆之間。
Trident II D5 飛彈由洛克希德·馬丁公司製造，每枚飛彈的成本約為 3,090 萬美元，折合約 HK$ 241,020,000。該飛彈長度為 44 英尺（約 13.4 米），直徑為 83 英寸（約 2.1 米），重量約為 130,000 磅（約 58,500 公斤）。由於其先進的技術和強大的打擊能力，Trident II D5 飛彈被視為當前海基核武器系統中的佼佼者，並在全球的軍事平衡中發揮著關鍵作用。這一事件引發了對國際安全及地緣政治的進一步關注，特別是在當前國際形勢緊張的背景下，這類軍事測試的意義不容小覷。
