美國空襲委內瑞拉 委國進入緊急狀態 特朗普：馬杜羅夫婦已被擒及帶離境｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】委內瑞拉首都加拉加斯當地時間周六（3日）凌晨傳出多聲爆炸巨響，該市部分地區停電，多個沿海城市、官方設施傳出被攻擊。委內瑞拉政府其後表示，總統馬杜羅下令國家進入緊急狀態，並強烈譴責美國實施極嚴重的軍事侵略；美國總統特朗普在 Truth Social 發文指，美國成功對委內瑞拉實施大規模打擊，今次行動是與美國執法部門聯合進行，馬杜羅夫婦已被擒，並將他們驅離委內瑞拉。

美國總統特朗普聲稱 馬杜羅夫婦已被擒

特朗普在 Truth Social 發文指，已捉拿委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，並已驅逐出委國國境。特朗普表示，美國對委內瑞拉進行了「大規模打擊」，並「抓獲」（captured）委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子，「馬杜羅及其妻子已被俘虜及以飛機（flown out）出境。」特朗普指，此次行動是與美國執法部門聯合進行。

美議員引述魯比奧：馬杜羅將在美受審

美國共和黨參議員Mike Lee 在社交平台 X 引述美國國務卿魯比奧指，委內瑞拉總統馬杜羅已被美方捕獲，馬杜羅將就刑事指控在美國受審判。

廣告 廣告

他又引述魯比奧指，預計美方暫時不會再有進一步打擊委內瑞拉的行動。Mike Lee 又指，美國的空襲「是為了保護那些執行逮捕令的人」。

委內瑞拉進入緊急狀態

委內瑞拉總統宣布全國進入緊急狀態，委內瑞拉政府官方發表聲明指，拒絕、譴責美國現任政府對委內瑞拉領土實施的「非常嚴重的軍事侵略」，稱這些攻擊是美國企圖奪取該國石油和礦產資源的陰謀。

委內瑞拉總統馬杜羅下令，在「適當的時間和適當的情況下」實施所有國防計劃。

美國哥倫比亞廣播公司引述消息指，美國總統特朗普下令對委內瑞拉境內、包括軍事設施在內的目標發動攻擊。

鄰國哥倫比亞總統佩特羅在社交媒體發文，指加拉加斯遭受導彈轟炸，呼籲美洲國家組織及聯合國「立即召開會議」。

首都傳爆炸巨響 市內部分地區停電

第一次爆炸記錄於當地時間凌晨 1 點 50 分左右，威力足以晃動窗戶。爆炸發生後，該市多個地區停電，上空傳出飛機聲音。

委內瑞拉新聞媒體 Efecto Cocuyo 和 Tal Cual Digital 報道，在加拉加斯以北的拉瓜伊拉州、米蘭達州多個沿海城市也傳出爆炸聲。

美國總統特朗普早前曾多次警告，美國正準備對委內瑞拉境內的涉嫌販毒網絡採取行動，陸地打擊行動將「很快」開始。去年 10 月時特朗普表示，他已授權中央情報局在委內瑞拉境內展開行動，以打擊非法移民和毒品。

美國對委內瑞拉總統馬杜羅持續施壓，分析認為，特朗普有意推翻馬杜羅。自8月以來，特朗普下令在委內瑞拉北部沿海地區大規模集結兵力，並對所謂的「毒品運輸船」發動了一系列致命空襲，也扣押了委內瑞拉海岸附近的受制裁油輪，加強封鎖，對當地經濟造成打擊。

來源：CNN