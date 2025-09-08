美國空軍啟動新一代地下彈開發計劃

美國空軍最近簽署了一份合約，旨在開發下一代的地下摧毀炸彈，此炸彈將取代現有的30,000磅 GBU-57 Massive Ordnance Penetrator。根據 Applied Research Associates (ARA) 的確認，該公司將領導這個項目，合約為期兩年，波音公司將作為合作夥伴參與其中。這份合約是由位於艾格林空軍基地的空軍生命週期管理中心的彈藥署發佈的，ARA 將擔任下一代穿透炸彈 (Next Generation Penetrator, NGP) 的系統設計負責人。

根據合約，ARA 將建造子尺度和全尺度的原型，並進行測試以評估其對抗堅固及深埋目標的能力。ARA 在一份聲明中表示：“這項工作將評估對抗對美國國家安全構成重大挑戰的堅固和深埋目標的能力。” GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator（通常稱為 MOP）一直是美國空軍最大的常規炸彈。該武器在今年早些時候備受關注，因為美國部隊在午夜行動中使用它對伊朗的福爾多核設施發動攻擊，這標誌著該彈藥首次在戰鬥中使用。

目前的 MOP 重達30,000磅，僅能由 B-2 隱形轟炸機攜帶，每次可裝載兩枚。即將到來的 B-21 Raider 龍機則相對較小，預計可攜帶單枚 MOP。根據炸彈的最終尺寸和時間表，這兩款轟炸機均可使用 NGP。當前的炸彈結合了 BLU-127/B 穿透彈頭和 KMU-612/B 尾部套件，後者配備了 GPS 輔助慣性導航系統。先進的引信設計最大化了穿透後的破壞力。波音公司負責最初 MOP 的設計，現在將為 NGP 開發新的尾部套件，同時支持整個系統的整合。

在新設計目標方面，空軍在2024年2月發佈了新武器的要求，官員要求炸彈的彈頭重量不得超過22,000磅。這意味著 NGP 將比 MOP 輕，但仍具備爆炸、碎片和深度穿透的效果。空軍還要求極高的精確度，導航系統必須在90%的時間內能夠在距離預定點2.2米以內擊中目標。這個挑戰在GPS信號受損或丟失的環境中更加艱巨，因為許多現有的炸彈在這種情況下會失去精確度。根據要求，空軍將考慮創新的、已證明的或已實地應用的導航與控制技術，這些技術在GPS輔助、受損和/或無信號環境中能夠實現可重複的高精度性能。

官員們還提到可能會採用內嵌引信技術，但未提供具體細節。根據合約，ARA 將在18到24個月內交付約10個子尺度原型和3到5個全尺度彈頭。這些武器將進行測試，以評估其對地下設施、隧道和其他堅固目標的性能。合約的具體價值尚未披露，但空軍官員強調了盡快部署下一代穿透炸彈的緊迫性。這類武器的設計目的是摧毀深埋的軍事基礎設施，包括核實驗室和指揮掩體，這是常規空襲無法中和的。隨著 ARA 在設計工作中的主導地位和波音在尾部套件開發方面的參與，空軍已表明希望武器能夠儘快準備好進行作戰整合。

