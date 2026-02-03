美國空軍成功測試新型空對地巡航導彈 ERAM

美國空軍於一月在 Eglin 測試及訓練範圍成功進行了延伸射程攻擊彈藥（ERAM）的首次實彈測試。測試中，一個高價值目標在一瞬間化為一片橙色的火焰，顯示出其精準打擊的能力。這次測試標誌著軍事採購的一個重大里程碑，從合約授予到實彈展示的時間不到 16 個月，官員們稱之為「相關性的速度」。

ERAM 是一款下一代空射巡航導彈，旨在通過平衡高精度致命性和低成本生產來提供經濟實惠的打擊能力。它設計用於從遠距離打擊高價值的固定目標，具備「待擊能力」。美國空軍武器採購執行官 Robert Lyons III 准將在新聞稿中表示：「從合約到實彈展示的時間不到兩年，證明我們能夠以相關性的速度提供致命且具成本效益的能力。」他進一步補充道：「這就是我們重建軍隊的方式——通過授權我們的團隊和產業夥伴，打破官僚主義，提供戰士所需的工具，以取得勝利。」

此次實彈測試的成功不僅展示了 ERAM 的技術能力，也反映了美國軍方在快速應對日益複雜的戰爭需求方面的決心。ERAM 的發展過程顯示了當前軍事技術的革新，並突顯出提升作戰效率的重要性。

隨著全球安全環境的變化，ERAM 將在未來的軍事行動中扮演關鍵角色。美國空軍的這一成就，無疑將成為其他國家軍事發展的一個重要參考。

