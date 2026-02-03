美國空軍成功測試新型空對地巡航導彈 ERAM
美國空軍於一月在 Eglin 測試及訓練範圍成功進行了延伸射程攻擊彈藥（ERAM）的首次實彈測試。測試中，一個高價值目標在一瞬間化為一片橙色的火焰，顯示出其精準打擊的能力。這次測試標誌著軍事採購的一個重大里程碑，從合約授予到實彈展示的時間不到 16 個月，官員們稱之為「相關性的速度」。
ERAM 是一款下一代空射巡航導彈，旨在通過平衡高精度致命性和低成本生產來提供經濟實惠的打擊能力。它設計用於從遠距離打擊高價值的固定目標，具備「待擊能力」。美國空軍武器採購執行官 Robert Lyons III 准將在新聞稿中表示：「從合約到實彈展示的時間不到兩年，證明我們能夠以相關性的速度提供致命且具成本效益的能力。」他進一步補充道：「這就是我們重建軍隊的方式——通過授權我們的團隊和產業夥伴，打破官僚主義，提供戰士所需的工具，以取得勝利。」
此次實彈測試的成功不僅展示了 ERAM 的技術能力，也反映了美國軍方在快速應對日益複雜的戰爭需求方面的決心。ERAM 的發展過程顯示了當前軍事技術的革新，並突顯出提升作戰效率的重要性。
隨著全球安全環境的變化，ERAM 將在未來的軍事行動中扮演關鍵角色。美國空軍的這一成就，無疑將成為其他國家軍事發展的一個重要參考。
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。
外交部：美方要求中方加入核裁軍談判不公平、不合理
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》即將到期，俄羅斯總統普京早前表示，俄方願意續約一年，美方未有明確回應，美國總統特朗普只稱，希望中國加入核軍控談判。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，中方在中美俄三方核軍控談判問題立場明確，中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判，既不公平、也不合理。 林劍指，注意到俄羅斯就《新削減戰略核武器條約》後續安排問題，提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。 (ST)
沃什任命陷入國會僵局 聯儲局新主席要等到2027年？
沃什出任聯儲局主席的提名在參議院陷入拉鋸，特朗普與參議員 Tillis 各不退讓，若僵局持續，聯儲局或需安排臨時領導人應對過渡期。
巴士安全帶｜「集體甩轆」追責難 江玉歡否認議員「不知審甚麼」 劉兆佳促內部調查｜Yahoo
立法強制巴士乘客戴安全帶的法例實施僅 6 日，就被當局以「法律條文未能反映立法原意」為由暫時撤回，目前將盡快刪除相關條文。《明報》專欄「聞風筆動」今日（2 日）引述「官府中人」意見指，今次事件屬於「集體甩轆」，情況罕見，追究責任亦有一定難度，相信政府高層本周要處理。文章又引述全國港澳研究會顧問劉兆佳說，政府應該內部調查事件，又指如果今次事件無人問責，公眾不會「收貨」。
匈牙利入稟歐盟法院 要求撤銷進口俄羅斯油氣禁令
匈牙利政府入稟歐盟法院，尋求撤銷歐盟逐步禁止成員國購買俄羅斯原油和天然氣的措施。匈牙利在提交法院的文件中指出，能源制裁須由全體成員國一致同意；根據歐盟條約，成員國理應可自行決定從哪些國家進口能源；根據歐盟能源團結原則，成員國的能源供應必須得到保障，但有關禁令措施明顯破壞這項原則。 匈牙利外長西雅爾多表示，如果失去俄羅斯石油和天然氣，匈牙利將無法保障能源安全，亦無法維持降低能源費用的成果。他預計，訴訟可能持續1至2年，意味執政黨必須在4月勝出大選，才能繼續推進訴訟。 歐盟成員國部長早前通過，到明年底前，逐步禁止進口俄羅斯天然氣，其中依賴俄羅斯能源的斯洛伐克和匈牙利投反對票，保加利亞投棄權票。 (ST)#匈牙利 #歐盟禁令 #俄油 (ST)
日本眾議院選舉｜選前民調：自民黨達成單一政黨過半 最多可獲 306 席｜Yahoo
日本眾議院選舉周日（8 日）將會舉行，自民黨和日本維新會聯合政府能否在 465 個議席當中取得過半數的 233 席，將會是首相高市早苗會否留任的關鍵。立場中間偏左的《朝日新聞》昨日按照（1 日）數據推算，自民黨跟維新會最多分別可以取得 306 席和 38 席，其中自民黨的席位會比起現時多超過 100 席，超額達成單一政黨過半的目標，甚至接近全體三份之二即 310 席的「修憲門檻」。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」最多只取得 87 席，比起目前席位減少接近一半。
中東局勢告急 伊朗最高領袖：若美伊衝突將演變為區域大戰
隨著美國總統川普威脅對伊朗實施軍事打擊，德黑蘭與華府之間的緊張局勢已升級至臨界點。伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)1 日發出強烈警告，宣稱美國若對伊朗發動任何攻擊，都將在整個中東地區引發一
核協議將成導火線！川普警告伊朗：不談判就「拭目以待」區域戰爭是否引爆
美國總統川普表示，若伊朗拒絕就核計畫達成協議，美國將不排除動武。隨著美軍龐大艦隊進駐中東、伊朗高層警告全面反擊，美伊關係急遽升溫，區域戰爭風險再度引發國際關注。
ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機
（法新社華盛頓2日綜合外電報導）美國國土安全部表示，在移民官員於明尼阿波利斯（Minneapolis）槍殺兩名抗議人士的事件發生後，當地聯邦執法人員將配備隨身攝影機以記錄執法過程。國土安全部長諾姆（Krisi Noem）今天在社群平台X上表示：「即刻起，我們正為明尼阿波利斯現場所有執法人員配發隨身攝影機。」
一邊談判一邊備戰 美伊關係陷入高度微妙拉鋸
美國與伊朗之間的緊張關係近期再度升溫，但在軍事威懾與外交訊號交錯之下，雙方是否走向衝突仍充滿不確定性。華府一方面強調正與德黑蘭保持對話，伊朗則在釋出談判空間的同時，反覆警告已做好全面回應任何攻擊的準備，使局勢呈現高度脆弱與微妙的平衡狀態。 伊朗最高領袖哈梅內伊 2 月 1 日公
德外長：對美中關係非等距 美國仍是歐洲及德國最重要夥伴
德國外長瓦德富爾周一在新加坡出席國際戰略研究所舉辦的講座時表示，雖然近期歐洲與美國的關係緊張，但德國對美國及對中國關係並非「等距」，德國始終與美國保持更密切關係。瓦德富爾指出，儘管目前有些議題令歐美疏遠，但美國仍然是歐洲及德國的最重要夥伴，歐洲在安全上仍然依賴美國。 對於加拿大及英國近期與中國達成貿易協議，瓦德富爾認為，「張開雙臂奔向國家主席習近平，所有問題就能迎刃而解，並成為重要夥伴」只是錯誤的答案。另外，瓦德富爾提到，歐洲各國在格陵蘭問題上團結一致，只要清楚劃定底線，就能捍衛自身利益。 (ST)#瓦德富爾 #德美關係 (ST)
中方：支持委內瑞拉維護自身主權
美國突襲委內瑞拉，並生擒總統馬杜羅夫婦一個月。在北京，外交部發言人林劍指，美國霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平穩定，中方堅決反對，強調中方支持委內瑞拉維護自身的主權、尊嚴和合法權利，將同國際社會一道堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅守國際道義底線，維護國際公平正義。 (WL)
范徐麗泰：議員應重視審議條例 行政立法互相制衡仍存在
【Now新聞台】立法會前主席范徐麗泰指，議員應重視審議條例草案的過程，並成為政府與市民之間的橋樑。 范徐麗泰於報章撰文就議員履職提出三點看法，她認為議員要重視審議條例草案，形容一條法律影響千家萬戶。法案委員會逐條審議時，應考慮各方面意見，達成大家接受及可行的方案，使條文符合訂立的初心及行之有效。議員亦應盡力向市民解釋政策，收集民意後向政府反映，亦要善用質詢及無約束力議案，協助市民了解不同方案的優劣。她又引述基本法起草委員會主任委員姬鵬飛指，行政立法應互相制衡及配合，但立法會過去給大眾的印象是制衡多於配合，甚至亂象叢生，無法正常運作，完善選舉制度後配合增加，而制衡依然存在。#要聞
川普威脅動武 伊朗與美國談判框架即將敲定
（法新社德黑蘭2日電） 在美國總統川普（Donald Trump）威脅對伊朗採取軍事行動之際，伊朗今天說，預期與美國的談判框架將於未來數日內敲定。他說：「多項重點已獲處理，我們正審慎檢視並敲定外交程序每個階段的細節，希望能在數日內完成，這項討論關係到談判方式和框架。」
委內瑞拉臨時總統任命內政部長之女當觀光部長
（法新社卡拉卡斯2日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天任命內政部長卡貝友之女丹妮耶拉·卡貝友出任內閣職務。羅德里格斯在通訊軟體Telegram發布最新內閣改組消息表示，卡貝友（Diosdado Cabello）之女丹妮耶拉·卡貝友（Daniella Cabello）將出任觀光部長。
特朗普：對聯儲局主席鮑威爾刑事調查將進行到底
外電報道，美國總統特朗普表示，對美聯儲局主席鮑威爾的刑事調查應該繼續進行，領導今次調查的華盛頓州聯邦檢察官Jeanine Pirro將對聯儲局徹查到底。
外交部：堅決反對美方執法部門無理盤查中企人員 促立即停止
中國外交部發言人林劍在例行記者會上，回應近期有中國企業人員入境美國時遭無端盤查一事時指，美方執法部門近期多次對中國企業人員進行長時間無理盤查、扣押並遣返，執法手段粗暴，嚴重侵犯中國公民的正當合法權益，嚴重破壞兩國正常的商務交流合作和人文交往氛圍，更與兩國元首釜山會晤關於加強經貿領域合作的共識嚴重不符。中方對此強烈不滿、堅決反對。林劍表示，敦促美方嚴肅認真對待中方關切，要求美國執法部門立即停止錯誤行徑，停止對中國企業人員的無端盤查，切實落實兩國元首重要共識，保障兩國人民正常友好交流。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。 (ST)
波音(BA.US)終止為印尼生產F-15戰機
波音(BA.US)宣布，已停止為印尼生產F-15戰機，但拒絕透露項目告吹的具體原因。 印尼國防部與波音於2023年簽署備忘錄，印尼計劃採購24架F-15EX戰機，合約總值約80億美元。(mn/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
伊朗議長：將歐洲國家軍隊視為「恐怖組織」
據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫周日（1 日）說，鑑於伊朗伊斯蘭革命衛隊被歐盟認定為「恐怖組織」，伊朗根據法律現將歐洲各國軍隊視為「恐怖組織」，歐盟將承擔這一行為的後果。
壓倒性優勢 右翼費南德茲當選哥斯大黎加總統
（法新社聖約瑟1日電） 右翼候選人費南德茲（Laura Fernandez）今天以壓倒性優勢贏得哥斯大黎加總統選舉，她承諾將對與古柯鹼貿易相關的暴力問題採取嚴厲打擊。費南德茲最接近的對手、中間偏右經濟學家拉莫斯（Alvaro Ramos）承認敗選。