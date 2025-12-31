美國空軍與波音簽署合約 更新 B-52 噴射機發動機

波音公司（Boeing）最近獲得了一份來自美國空軍價值 20.4 億美元的合同，以推進 B-52 戰略轟炸機的發動機更換計劃。這項新任務訂單是針對 B-52 商業發動機更換計劃（CERP）在關鍵設計審查後的開發。該計劃的目的是在完成關鍵設計審查後進行系統整合活動，並對兩架飛機進行改裝和測試，裝備新發動機及相關子系統。美國空軍預計該工作將於 2033 年 5 月 31 日之前完成，並將由美國空軍逐步撥款，首次撥款為 35,774,115 美元。其餘撥款將於 2026 年開始，屆時將進行研究、開發、測試和評估。

這項新任務的工作將在美國的多個地點進行，包括俄克拉荷馬城（Oklahoma City）、德克薩斯州聖安東尼奧（San Antonio）、華盛頓州西雅圖（Seattle）及印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）。目前，美國空軍擁有 75 架 B-52 Stratofortress 轟炸機。發動機更換計劃是整體現代化目標的一部分，包括對整個機隊的配置、雷達、通信和導航系統進行升級。該計劃還將為 B-52 配備新的雷達，稱為 AN/APQ-188，這一雷達源自已在 F/A-18 和 F-15 上使用的雷達。

B-52 由波音設計和建造，是一款長程次音速戰略轟炸機，能夠攜帶核彈或精確制導的常規炸彈，包括重力炸彈和集束炸彈等。B-52 轟炸機自 60 多年前服役以來，一直是美國空軍的關鍵支柱。空軍預計在 2050 年之前仍將使用 B-52 轟炸機，即使在更現代的轟炸機如 B-2 服役的情況下。該機的翼展為 185 英尺，機身長度為 159.4 英尺，高度為 40.8 英尺，重量約為 185,000 磅，最大起飛重量達 488,000 磅。B-52 的最大載重為 70,000 磅，最高時速可達 650 英里每小時（約 1,046 公里每小時），並擁有 8,800 英里的航程和最高 50,000 英尺的飛行高度。五名人員可共同駕駛這款戰略轟炸機。

目前，B-52J 戰略轟炸機使用普惠（Pratt Whitney）TF33 渦輪風扇發動機提供動力，自 1962 年以來一直在服役。美國空軍希望將其更換為羅爾斯·羅伊斯（Rolls-Royce）的 F130 發動機。波音、空軍及羅爾斯·羅伊斯已花費兩年時間進行設計，並在 2024 年 12 月完成了關鍵設計審查，這一里程碑至關重要。F130 發動機將在美國由羅爾斯·羅伊斯北美公司生產。羅爾斯·羅伊斯相信，新的 F130 發動機將提高可靠性和性能，降低維護成本，並顯示出更高的燃油效率。該公司在印第安納州投資超過 6 億美元，以推進 B-52 F-130 發動機的製造和技術。

最重要的是，F130 發動機具有較低的整合風險，根據羅爾斯·羅伊斯的說法，安裝後預計將在 B-52 的計劃壽命內保持在翼上。這一發動機的更換計劃不僅提升了 B-52 的戰鬥能力，也展示了美國空軍對現有機隊進行現代化升級的承諾。

