美國空軍 17 跨性別軍人告特朗普政府 服役逾 15 年被取消退休金及醫療保障︱Yahoo

美國 17 名跨性別空軍控告特朗普政府 服役逾 15 年被取消退休金及醫療保障︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國空軍內共有 17 名跨性別軍人早前入稟聯邦法院，控告特朗普政府撤銷他們原定的提早退休金及相關福利，形容當局做法「非法且無效」，指決定令他們在退役後完全失去退休保障。

根據《衛報》報道，訴狀指政府早前確認，美國政府會拒絕所有服役 15 至 18 年的跨性別空軍成員提早退休申請，並取消他們的退休保障。訴訟文件指出，空軍本身的退休指引列明，只可在極少數情況下撤銷退休命令，而今次個案並不屬於指引內任何一種情況。

終身福利或損失100至200萬美元

代表受影響軍人的倡議組織 Glad Law 表示，撤銷提早退休安排，等同奪走這些家庭多年為國服務後本已倚賴的財政支援和福利，這批軍人一生的福利損失可達 100 萬至 200 萬美元（約 780 萬至 1,560 萬元），亦剝奪了這些空軍成員及家人使用軍方醫療保險計劃的權利。

根據法院文件，原告一方認為「原告的退休命令依然有效」，要求法院命令恢復相關退休命令，並更正他們的軍中紀錄。訴訟同時要求當局支付利息、訟費及律師費，以及法院認為合適的其他救濟。

趕走跨性別服役者 法院曾凍結禁服役命令

特朗普政府早前加大力度禁止跨性別人士加入軍隊，亦着手把已在軍中服役的人趕走。國防部聲稱跨性別人士在醫學上不適合服役，民間團體則認為這做法構成歧視。

今年 3 月，美國哥倫比亞特區聯邦地方法院法官 Ana Reyes 曾頒令，凍結特朗普禁止跨性別人士服役的行政命令，裁定該命令大致上違反跨性別人士的憲法權利。五角大樓過去曾表示，有 4,200 名軍人被診斷患有「性別焦慮」，並以此界定他們是跨性別人士。

空軍除了撤銷提早退休福利外，今年亦推出新政策，剝奪跨性別人士在同袍組成的審查委員會中陳詞，以爭取繼續服役的權利。

Glad Law 指，退休金是政府對軍人做出犧牲的重要承諾，有助於軍人家庭避免經濟困境。這些退休金是軍人辛勤勞動所得，旨在補償他們因軍旅生活的特殊犧牲和限制而蒙受的損失。