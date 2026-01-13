美國籲公民立即離開伊朗 特朗普：對伊朗貿易夥伴加徵25%關稅

伊朗稱反政府示威受控，特朗普：對伊朗貿易夥伴加徵25%關稅稅。(Reuters)

伊朗反政府示威持續大約兩星期，人權組織指已造成近600人死亡。美國總統特朗普宣布，即時起對所有伊朗商業伙伴輸往美國的貨物加徵25%關稅。數以萬計民眾周一在德黑蘭市中心革命廣場集會支持政府，外長阿拉格齊形容局勢受控。

伊朗當局早前呼籲全國民眾上街聲援政府，示威者同時譴責美國和以色列生事。伊朗國營傳媒播放畫面，指首都德黑蘭等城市周一(12日)都有數以萬計民眾集會表達對政府的支持，不少人手持伊朗國旗和《可蘭經》，亦有人高舉最高領袖哈梅內伊的相片，他們高喊「打倒美國」、「以色列去死」等口號。伊朗外長阿拉格齊發表講話，指示威變得暴力和血腥，正好成為美國總統特朗普插手干預的藉口，點名美國和以色列要為在伊朗發生的事負全責；但在伊朗安全部隊努力下，全國局勢已經受控，與安全部門協調後將會恢復國內互聯網服務，強調政府備戰的同時，亦準備好和示威者對話；並稱已採取措施和改革，以回應和平示威者訴求。最高領袖哈梅內伊在社交平台發文讚揚集會，指民眾粉碎了外國敵人企圖通過僱傭兵在伊朗實施的圖謀，並向美國政客發出警告，要他們停止欺詐。

美國使館發旅遊警示籲國民離開伊朗。(Reuters)

特朗普12日於社交平台Truth Social表示，即日起，任何與伊朗開展業務的國家，其與美國的所有商業活動，都將被額外徵收25%關稅。不過，特朗普未有進一步界定「與伊朗開展業務」的範圍。如果伊朗當局持續對示威者動用致命武力，美方將不惜採取軍事行動。他形容伊朗政府已開始跨越他設定的「紅線」，其國安團隊正衡量多種「非常強硬」的選項。白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)12日表示，特朗普認為外交仍然是應對問題首選方案，但特朗普指伊朗政權公開發表的言論與私下向美國傳達的訊息差異很大，但如何有需要時，不排除動用美軍。美國駐伊朗虛擬大使館於美東時間12日發布旅遊警示，要求在伊朗的美國公民「應該立即離開」，同時警告伊朗各地抗議升溫，可能演變為暴力事件。

