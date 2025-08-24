美國紐約州日前旅遊巴車禍 中方確認3名中國公民遇難

美國紐約州上星期五，有一輛載有中國公民的旅遊巴在高速公路失事，中方確認3名中國公民在事故中遇難。 中國駐紐約總領事館表示，經進一步核實，本月22日發生的旅遊巴車禍，導致3名中國公民遇難，9名中國公民受傷，其中7人已經出院。總領館已經聯絡遇難者家屬，協助善後。 出事的旅遊巴連同司機共有54人，由尼亞加拉瀑布返回紐約巿途中，在距離水牛城40公里的州際公路失控翻側，警方初步排除事故涉及機件故障。