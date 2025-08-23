一號戒備信號至少維持至今午 5 時
美國紐約州觀光巴士車禍 5人死亡
（法新社紐約23日電） 美國警方表示，一輛觀光巴士今天在紐約州一條公路上發生車禍，司機因分心導致事故發生，造成車上5名乘客喪生。
車禍發生地點在水牛城（Buffalo）以東40公里處，當時觀光客在參觀完尼加拉瀑布（Niagara Falls）後搭車返回紐約市。
有關當局說，乘客中有印度人、中國人與菲律賓人。
紐約州警察指揮官芮伊（Andre Ray）今晚在車禍現場表示：「據信是駕駛因分心導致車子失控，接著過度修正方向，最後…車子撞到那邊。」芮伊首度公布傷亡人數。
芮伊說，沒有其他人的傷勢危及生命。有數名乘客在接受治療後出院。
美國媒體報導，事發時巴士上載有54人，沒有兒童在事故中死亡，與警方稍早的簡報內容相矛盾。
其他人也在看
香港七夕好去處5選！脫單必去坪洲七姐誕/寶雲道姻緣石、拍拖推介沉浸式體驗/花漾玻璃工作坊
今年閏六月，令農曆七月日子延至8月23日才開始，而七夕佳節則落在8月29日，相傳牛郎與織女只有這天能在鵲橋上相會，因此又被稱為中國情人節！今次為大家精選香港七夕好去處，有拍拖人士，可以藉此向另一半表達愛意，早日拉埋天窗；單身人士就可以參拜七姐或月老祈求出Pool成功！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
27歲Eve Jobs結婚，告訴你什麼是「上流婚禮」：豪花5千萬低調完婚、「禁用電話」規則令婚禮不留蛛絲馬跡
已故蘋果公司創始人 Steve Jobs 的女兒 Eve Jobs 日前完婚，社交媒體上沒太多的消息，幾乎沒有任何的內幕消息，只待新娘自行公佈才能看到婚禮的極限量細節。有效徹底保密的原因，竟是婚禮訂下了「禁用電話」規則？Yahoo Style HK ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 23 小時前
鄭裕玲與好姊妹相聚慶祝生日 位位凍齡美貌保養得宜 吳美珩罕有現身
人緣不俗嘅鄭裕玲（Do姐）喺圈中有唔少好友，喺噚晚（20日）Do姐就喺社交網站上載與一班閨蜜丘凱敏、劉曉彤、顧紀筠、宣萱及吳美珩相聚嘅照片Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林家謙演唱會2025｜再次展現香港設計師的童趣品味，其中一個單位曾跟NewJeans和I-DLE合作
林家謙演唱會除了聽歌、聽他說笑、看場地設計等等，別忘了要看他和造型師團隊精心挑選的服裝。自從有穩定的造型師團隊，林家謙每次的造型大多都貫徹童趣個性，無論是西裝骨骨的造型，還是相對日常的hoodies look，他永遠都不忘有趣。這次「White Summer」演唱會，又再次有美學驚喜，再次把一眾香港品牌帶上舞台。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
黃美棋無預警宣布離巢TVB 出PO揭離「避風港」原因
現年35歲嘅「美棋BB」黃美棋（Meiki），1993年開街頭被星探發掘成童星而入行，去到1998年憑電影《行運一條龍》飾演「小芬女」一角最為令人熟悉。喺今日，佢突然喺社交網站出PO，宣布離巢效力8年嘅TVB。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮑威爾暗示9月可減息 強調貨幣決策趨難
聯儲局主席鮑威爾在一次廣受關注的演說中，為9月減息開啟大門，然而他強調，前景相當不明朗，令貨幣政策的決定變得艱難。Yahoo財經 ・ 16 小時前
新加坡凱德投資考慮為香港上市公司提供救助資金
新加坡凱德投資(CapitaLand Investment)高層Gabriel Fong表示，正考慮向香港上市公司提供紓困資金，因流入香港及內地的資本不多，相信當香港樓市復甦時該些公司將可從中受惠。AASTOCKS ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
方媛懷孕8個月四肢仍纖幼 挺著大孕肚記錄母女互動畫面
郭富城（Aaron）與細22年太太方媛（Moka），於2017年結婚，育有Chantelle（郭詠希）及Charlotte（郭詠萱）兩名女兒，現時方媛懷有第三胎，變成五口之家。雖然二人拍拖時其戀情不被外界睇好，但至今仍愛得甜蜜；於結婚8周年時，郭富城更於Threads發帖分享與方媛嘅合照大放閃，寫道：「親愛的老婆，時間為証，愛如初見。結婚八周年快樂。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
廖慧儀自揭近一年受「小魔怪」困擾 po自拍爆喊片被質疑 兼重提舊愛墮樓
2020年港姐十強之一廖慧儀Jessica因身上有紋身而被稱為「狂野港姐」，後來更因為舊愛Sam 2020年墮樓事故而被雪藏一年，近年演出機會逐漸增加，更於2022年TVB台慶頒獎禮獲提名「飛躍進步女藝員」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃仁勳再赴台灣訪台積電 讚「想買TSM股票都是聰明人」
全球晶片設計巨企輝達(Nvidia或譯英偉達)的行政總裁黃仁勳今早無預警飛抵台灣，為今年內第三度訪台。他接受訪問時表示，計劃訪問晶片代工合作伙伴台積電(美：TSM)，感謝對方在下一世代晶片架構「Rubin」上的全力協助。am730 ・ 1 天前
內地男星李易峰三年前涉嫖妓遭封殺 今被強制執行近5000萬元人民幣
內地男星李易峰曾因拍攝多部劇集包括《古劍奇譚》、《青雲志》及《盜墓筆記》等爆紅，更一度擠身內地「四大頂流男星」之列。不過其後於2022年被揭發牽涉嫖妓風波後，被官方通報「多次嫖娼」 ，形象一落千丈，作品被全數下架，連個人及工作室微博等社交平台都被封禁。 日前，更有指李易峰相關公司被強制執行4,990萬元人民幣，消息隨即登上熱搜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中石化中期純利237.52億人民幣倒退35.9% 派息8.8分
中國石油化工股份(0386.HK)公布6月止中期業績，營業收入1.41萬億人民幣(下同)，按年下降10.6%，主要因石油石化產品價格以及成品油等產品銷量下降。錄得純利237.52億元，倒退35.9%，每股收益19.6分。中期息派8.8分。AASTOCKS ・ 1 天前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 16 小時前
結業潮2025｜旺角潮州打冷「鴻發餐廳小廚」尋求頂手 1600呎地鋪月租高達15萬
香港開埠時期有大量潮州人抵港謀生，故本地打冷潮州菜發展蓬勃，各區都有人氣潮州菜館，潮州打冷亦成為香港獨特的飲食文化。但近年結業潮湧現，連扎根旺角多年潮州菜館都難以倖免。有網民發現於Facebook「香港餐飲業買賣/頂讓/放盤 」群組，有潮州菜館正尋求頂手，1,600呎地鋪月租高達$150,000。雖然圖中餐廳名經打格處理，但眼利的網民仍認出餐廳為旺角打冷潮菜「鴻發餐廳小廚」，引來不少街坊熟客熱議。Yahoo Food ・ 1 天前
麥當勞日本分公司因投訴 延後玩具促銷活動
媒體報道，日本麥當勞因收到投訴而推遲兒童菜單玩具的促銷，最近Pokemon贈品導致大量食物被丟棄，而該等玩具被轉售以謀取利潤。AASTOCKS ・ 1 天前
梁競徽為賀歲片賣樓當製作費表示唔收得要瞓街 陳山聰捐出片酬仗義幫忙
近年香港電影市道低迷，除咗有戲院結業之外，港產片開戲亦困難。而梁競徽（唯唯）就與陳山聰、林盛斌（Bob）及伍詠薇（伍姑娘）等人前往馬來西亞拍攝賀歲片《媽的又要嫁》，梁競徽首次身兼電影編劇，仲賣樓當製作費，仲話如果唔掂就要瞓街。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前