美國紐約州觀光巴士車禍 5人死亡

（法新社紐約23日電） 美國警方表示，一輛觀光巴士今天在紐約州一條公路上發生車禍，司機因分心導致事故發生，造成車上5名乘客喪生。

車禍發生地點在水牛城（Buffalo）以東40公里處，當時觀光客在參觀完尼加拉瀑布（Niagara Falls）後搭車返回紐約市。

有關當局說，乘客中有印度人、中國人與菲律賓人。

紐約州警察指揮官芮伊（Andre Ray）今晚在車禍現場表示：「據信是駕駛因分心導致車子失控，接著過度修正方向，最後…車子撞到那邊。」芮伊首度公布傷亡人數。

芮伊說，沒有其他人的傷勢危及生命。有數名乘客在接受治療後出院。

美國媒體報導，事發時巴士上載有54人，沒有兒童在事故中死亡，與警方稍早的簡報內容相矛盾。