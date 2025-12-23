美國經濟數據強勁 標普500指數收盤創新高

（法新社紐約23日電） 在數據顯示美國第3季經濟成長出乎意料地強勁後，標普500指數今天收盤再創歷史新高。

儘管強勁的數據可能使聯邦準備理事會（Fed）暫緩進一步降息，但在市場對年終「耶誕行情」的期盼下，美股四大指數終場仍同步收高。

道瓊工業指數上漲79.73點或0.16%，收48442.41點。

標普500指數上揚31.30點或0.46%，收在6909.79點。

那斯達克指數上漲133.01點或0.57%，收23561.84點。

費城半導體指數上揚38.97點或0.55%，收7184.54點。