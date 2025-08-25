美國網球公開賽 喬科維奇一甩水泡陰霾順利晉級

（法新社紐約24日電） 塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽以直落三淘汰地主選手勒納．田（Learner Tien），持續朝他個人第25座大滿貫金盃挺進。

38歲的喬科維奇比賽期間右腳疑似起水泡而要求長時間的醫療暫停，但最終仍以6比1、7比6（7/3）、6比2撂倒年僅19歲的對手，順利晉級第2輪。

喬科維奇賽後表示：「我希望我也有勒納．田的年紀。當你快40歲的時候，就得學會如何為關鍵時刻保留體力。」

「我依然有衝勁與鬥志，也謝謝大家給我的能量，希望我能一直保持下去。」

喬科維奇第2輪將對上從會外賽晉級的美國選手斯瓦伊達（Zachary Svajda）。