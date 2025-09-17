美國網球女將涉侮辱中國菜式 嘲諷牛蛙甲魚海參「瘋狂、誇張」 言論挨轟後致歉︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國網球球星湯森德（Taylor Townsend）在社交平台上評論中國美食，形容餐廳內的牛蛙、甲魚及海參菜式「瘋狂」及「誇張」，有關言論惹來爭議，她事後已公開道歉。

綜合外媒報道，現年 29 歲的湯森德正在深圳出戰比莉·珍·金盃總決賽，她早前在 Instagram 上載影片，形容餐廳內的牛蛙、甲魚及海參菜式「最瘋狂的事（craziest thing）」及「誇張（wild）」，影片隨即在中外社交平台引發大量批評。

湯森德其後在 Instagram 發布影片致歉，稱「沒有藉口，沒有言語能彌補，我會做得更好」。她表示，作為職業運動員能周遊世界，體驗不同文化是她最喜歡的事情之一，「我在這裡度過了最美好的比賽經歷」。

湯森德。(Photo by Sarah Stier/Getty Images)

取笑自助餐檯上的海參

在被批評前一天，湯森德曾拍片對着「花膠甲魚煲」、「乾鍋牛蛙」等菜式發表評語，稱「這些人竟然食牛蛙……牛蛙不是有毒嗎？不是會令人長疣嗎？還有甲魚？……整體來說，這大概只值 2 分，因為太瘋狂了」。她與隊友 Hailey Baptiste 還曾在另一段影片中取笑自助餐檯上的海參。

不少網民批評她的言行，指「嘲笑其他人的飲食文化非常冒犯」、「出國就應尊重當地文化」。微博上亦出現「美國網球員公然侮辱中國美食」的熱搜話題，有網民留言稱「你可以不吃，但不需要貶低我們的食物」。

事件發生前不久，湯森德才曾與拉脫維亞球手 Jelena Ostapenko 爆發爭執，後者當時斥她「沒有品格、沒有教養」，事後亦為用詞可能引起冒犯而道歉。湯森德與美國隊預計周四在八強迎戰哈薩克隊。