美國網紅澳洲拍片與鱷魚肉搏 昆士蘭警告及調查

美國一名網紅，為吸引流量經常拍片與毒蛇鱷魚等比拼，不過他近日在澳洲捕捉一條鱷魚的影片，引來澳洲昆士蘭州政府聲明警告及展開調查。

在社交媒體Instagram擁有逾千萬追隨者的霍爾斯頓（Mike Holston），經常透過拍攝與野生動物的交流而獲得關注。不過他近日在澳洲與一條鱷魚搏鬥過的影片，引發了爭議。在影片中，霍爾斯頓走入沼澤內，徒手捉起一條鱷魚，鱷魚當時沒有任何的反抗。他又在影片表示，這是他從小以來的夢想。

有關的影片吸引昆士蘭省的環境部門注意，並確認影響在約克角的洛克哈特河拍攝。當局聲明表示：「讓我們清晰說明。人們不要嘗試在昆士蘭捕提淡水或鹹水鱷魚，除非他們受過訓練及有許可證行動。」據報道指，在昆士蘭滋擾當地的鹹水鱷，最低要罰款8,345澳元，而部份嚴重案件更有可能罰多4倍的罰款。而當地去年也立法弱止對鱷魚的危險行為，當中包括無意識的餵食行為。霍爾斯頓的影片雖然獲得21.6萬的點讚，但同時也引來不少人抨擊其行為。

