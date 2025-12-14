美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰

（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。

這人是誰？拜登（Joe Biden）嗎？非也，其實是川普（Donald Trump）。

重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。

照川普的說法，他精力充沛、正帶領美國邁入經濟「黃金時代」；反觀拜登則老態龍鍾，若繼續執政，將把國家帶向破產邊緣。

然而，過去幾星期來，一股強烈的似曾相識感籠罩著這位億萬富翁的總統任期。他部分聲明雖有著他一貫的坦率風格，但內容卻與拜登的說法有相似之處。

例如，2024年4月，拜登有關「美國有著全球一流的經濟」的聲明，與選民感官相悖。

而日前，川普在政治媒體Politico專訪表示，美國經濟可打上「A+++++」的分數。他一再表示物價在下滑，儘管美國民眾仍對生活成本居高不下抱怨連連。

跟拜登一樣，川普現在也試著把消費者的不滿轉至疑似提高物價的大型企業。

跟拜登一樣，川普也試著激起民眾對他在提升購買力方面的計畫的熱情。

也跟拜登一樣，川普持續面臨健康方面的提問，儘管川普引發的疑慮遠比對拜登老化相關關切要輕微。而當初外界之所以憂心拜登衰老，正是川普掀起的。

維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）政治學教授基納（Alex Keena）表示，川普將拜登形容為成年事已高、不適合執政，正好切中了美國民眾對政治階層高齡化的「真切挫折感」。

但川普此舉可能適得其反，畢竟，他贏得2024年大選後，成為了美國史上就職總統年齡最大的人，

在內閣會議上，川普是閉目養神還是在打瞌睡？而他手上的瘀青，難道真的是如白宮一再說的，是不斷與人握手握出來的嗎？

拜登團隊過去一再極力否認總統健康惡化的指控，但也逐漸減少年屆8旬的拜登公開露面和接受媒體提問的次數。

反觀川普，他的採訪管道遠比拜登活躍得多，且常與媒體進行長時間的即興問答。