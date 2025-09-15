美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

（法新社倫敦15日電） 美國總統川普夫婦將於明天晚間抵達英國展開第2次國是訪問，川普成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統，這是英國國王查爾斯三世邀請下的少見殊榮。

川普首次赴英國是訪問是在2019年第1任任期內，當時由英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）接待。

傳統上，美國總統進入第2任期後，通常不再獲邀國是訪問，只會受邀與英國君主茶敘或午餐，例如美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與小布希（George W. Bush）。

這種充滿華麗儀式的國是訪問，是由英國政府提出建議，用來強化與特定國家及其領袖間的外交、貿易或私人關係。

國是訪問通常以英王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）的盛大歡迎儀式展開，通常包括乘坐馬車、檢閱儀仗隊，以及由君主設宴的私人午餐。

訪問重頭戲則為盛大的國宴，約有150名賓客，這些人因其與主辦國的文化、外交或經濟關係而獲邀。

外國領袖一般也會在倫敦的西敏寺（Westminster Abbey）向無名戰士墓致意，並在國會發表演說，正如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於7月時所為。

國是訪問的第2部分通常較具政治性，包括與首相會談，有時則召開聯合記者會。川普這次將前往距倫敦西北方約80公里的首相鄉間官邸契克斯（Chequers）與英相施凱爾（Keir Starmer）會晤，兩人將舉行記者會。