娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位
（法新社倫敦15日電） 美國總統川普夫婦將於明天晚間抵達英國展開第2次國是訪問，川普成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統，這是英國國王查爾斯三世邀請下的少見殊榮。
川普首次赴英國是訪問是在2019年第1任任期內，當時由英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）接待。
傳統上，美國總統進入第2任期後，通常不再獲邀國是訪問，只會受邀與英國君主茶敘或午餐，例如美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與小布希（George W. Bush）。
這種充滿華麗儀式的國是訪問，是由英國政府提出建議，用來強化與特定國家及其領袖間的外交、貿易或私人關係。
國是訪問通常以英王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）的盛大歡迎儀式展開，通常包括乘坐馬車、檢閱儀仗隊，以及由君主設宴的私人午餐。
訪問重頭戲則為盛大的國宴，約有150名賓客，這些人因其與主辦國的文化、外交或經濟關係而獲邀。
外國領袖一般也會在倫敦的西敏寺（Westminster Abbey）向無名戰士墓致意，並在國會發表演說，正如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於7月時所為。
國是訪問的第2部分通常較具政治性，包括與首相會談，有時則召開聯合記者會。川普這次將前往距倫敦西北方約80公里的首相鄉間官邸契克斯（Chequers）與英相施凱爾（Keir Starmer）會晤，兩人將舉行記者會。
其他人也在看
特朗普加碼施壓俄羅斯 呼籲北約對華徵收至多100%關稅並停購俄油
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他已準備好推進對俄羅斯石油的「重大」制裁，前提是北約國家也採取同樣行動。Bloomberg ・ 1 天前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
羅莽曾一度失聯 終現身首映禮因疲勞唔受訪 太太到場全程睇實
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 3 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 13 小時前
渾水專欄│回流Brian究竟做錯了甚麼？（渾水）
人生中充滿重要決策，每一步都充滿挑戰。Brian的故事提醒我們，無論是職業選擇還是生活規劃，都應兼顧長遠與眼前，衡量利弊得失。當然，要想憑經營自媒體發達，也要有靈活變通的腦袋。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
鄭則仕被網民野生捕獲 身型消瘦兼長滿白鬍子：肥貓都老了
曾兩奪香港電影金像獎最佳男主角的「肥貓」鄭則仕近來被網民野生捕獲，年過七十的他長了銀白色鬍子，網民不禁感慨時間過得後快。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 1 天前
【新聞點評】上市公司「買樓」惹風暴
身罹惡疾的股壇狙擊手David Webb日前再次發火，怒轟時裝集團包浩斯（0483.HK）居然斥835萬元購入觀塘麗港城一個住宅物業，聲稱擬用作員工宿舍；Webb認為此舉不符合股東利益，強烈要求該公司「撻訂」取消交易。信報財經新聞 ・ 13 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 8 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前
「情緒冷漠症」是什麼？解析為何現代人愈來愈孤獨，如何擺脫負面情緒？
近期流行「情緒冷漠症」一說，即表面開朗樂觀，內裡卻冷漠而悲觀，看似是大家在都市生活久了，自然而然就會出現的症狀，到底「情緒冷漠症」是甚麼？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 小時前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 1 天前