韓國反華示威升溫 李在明：嚴打威脅遊客行為
美國考慮自冷戰以來首次使用路面移動核發射器
在九月份的閱兵儀式上，中國展示了一款全新的八軸東風-61洲際彈道導彈（ICBM），這一壯觀的場面重新引發了美國對於如何現代化其老化的陸基核力量的討論。部分專家呼籲，應該重新審視路移型洲際彈道導彈，以降低成本並提高生存能力。東風-61在慶祝第二次世界大戰結束80周年的閱兵中亮相，突顯了北京迅速擴張的戰略武器庫及其展示長程系統的意願。這一展示的強硬姿態出現在五角大廈面對「哨兵計劃」（Sentinel program）成本大幅上升的背景下，該計劃旨在取代冷戰時期的明尼特曼三型導彈。
最近，政府問責辦公室（GAO）報告指出，空軍在從明尼特曼過渡到哨兵的過程中面臨著重大的挑戰，國防部也承認計劃在時間表和成本上都面臨嚴重壓力。保守派智庫傳承基金會（Heritage Foundation）在10月1日的一份聲明中表示，GAO的發現清楚表明，單靠基於筒倉的哨兵部隊存在風險，並促請美國官員考慮路移型選項。傳承基金會的分析師指出，GAO報告顯示，完全依賴現有的基於筒倉的洲際彈道導彈計劃可能會帶來巨大的風險，並主張包括移動發射器的混合部隊將使對手的目標變得更加複雜，並可能降低整體計劃成本。
討論的核心在於空軍認為哨兵需要新建筒倉，而不是如最初計劃那樣重用明尼特曼的基礎設施。這一改變驅動了官員們所描述的81%的成本增長，最初的計劃預算約為780億美元（約 HK$ 6,084 億），其中大部分增長與發射設施的建設和現代化有關。支持移動系統的人士指出，這將避免建造價值數千美元的新固定筒倉，並使美國的陸基導彈更難以成為目標。路移型發射器是大型卡車攜帶導彈發射筒，沿著偏遠道路和控制回路移動，這在多個擁有核武器的國家的武庫中都是標準配置，並且是蘇聯時代部署的關鍵組成部分。
移動型洲際彈道導彈對於國防規劃者來說並不陌生。蘇聯在1980年代部署了路移型SS-25和鐵路移動型SS-24系統，而美國在1980年代和1990年代也曾短暫開發過移動概念，包括路移型Midgetman和基於鐵路的和平捍衛者導彈部署。這些美國計劃均未達到廣泛的操作部署；Midgetman在1990年代初被取消，而和平捍衛者的鐵路計劃因預算壓力和裁軍而未能全面實施。支持移動性的倡導者認為，戰略計算已經發生改變。傳承基金會的分析師指出，將哨兵部署在路移型發射器上，透過軍事車隊在美國人口稀少的地區進行操作，將使得下一代洲際彈道導彈的部署比等待新筒倉的建設更快、更便宜。他們認為，混合部隊可以保持威懾力，同時分散風險，降低對手必須打擊的固定目標數量，以使美國陸基部隊失去作戰能力。
然而，一些專家警告，轉向移動系統在道路和鐵路上的運輸會帶來幾個挑戰，包括確保安全基地、維持通訊和指揮，以及保護發射器免受常規攻擊的威脅。不過，也有觀點認為，核三位一體中的海基部分，包含潛射彈道導彈，已經提供了可生存的威懾力，降低了大量投資於複雜新型路移系統的必要性。美國空軍已告訴國會，哨兵計劃旨在維持洲際彈道導彈部隊至2070年代，現代化發射基礎設施對確保安全、保障和可靠性是必要的。早些時候，五角大廈曾主張，固定筒倉是確保安全、隨時準備的陸基威懾力最直接的方法。當前的討論將成本和速度的擔憂與運作安全和長期戰略的論點進行了對比。中國近期的公開閱兵和彈道測試加劇了某些美國立法者和分析師的緊迫感，他們擔心如果不加快或多樣化應對方法，美國可能面臨數量上的劣勢。美國國防官員面臨的選擇相當明確：要麼繼續推進以筒倉為中心的哨兵計劃，承擔上升的基礎設施成本；要麼重新考慮曾因資金決策和裁軍政治而被擱置的移動選項。無論選擇哪條道路，立法者都需要在預算現實與在加劇的戰略競爭中維持可信、韌性的核威懾之間進行權衡。
