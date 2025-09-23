美國聯準會新科理事：利率應在2%中段左右

（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普新任命的聯邦準備理事會（Fed）理事米蘭（Stephen Miran）今天主張大幅調降利率。

米蘭在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表上任後首次政策演說時表示：「我認為適當的聯邦基金利率應該在2%中段，比目前的政策水準低近兩個百分點。」

米蘭警告：「若短期利率持續偏高約兩個百分點，恐將導致不必要的裁員與失業率上升。」

上週，聯準會宣布降息1碼（0.25個百分點），米蘭是唯一持不同意見的理事，主張應該降息2碼（0.5個百分點）。

他說，由於移民限制、關稅以及稅制變化，「中性利率」已經下降，因此實際利率也應隨之調降。

川普今年多次公開敦促聯準會大幅降息，對這個本應保持獨立的中央銀行施加越來越大的政治壓力。