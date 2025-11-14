美國股市早盤走低 科技股賣壓沉重

買樓時，如果借款人因入息不足﹑收入不穩定﹑債務等原因未能通過銀行入息要求，請親人或戀人作按揭擔保係常見做法。30歲女事主阿May是阿Jack的按揭擔保人，不過今年2月Jack已由戀人變成前度，但May無法單方面取消擔保人身份，在分手後仍需背負300多萬巨債，擔心隨時有破產風險。更多消息：港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？據TVB節目《東張西望》報道，May與男友Jack拍拖初期感情甜蜜，適逢Jack抽到總價約400萬的新樓，由Jack家人支付了60萬首期，但Jack入息不夠申請按揭，於是要求May向銀行簽署300多萬貸款擔保，而單位屬於Jack一人名下。誰知後來感情生變，May與Jack分手，Jack展開報復，以借款人身份單方面向銀行申請取消了May的高息戶口，但堅持不肯取消May的擔保人身份。May擔心Jack萬一有一日無法還款，自己需要負責供樓，但單位並無自己名。May與記者上門理論，Jack稱由於單位價格下跌，現在若取消擔保，需要抬錢上會，自己無力負擔。May提

