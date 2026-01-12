美國股市走揚 道瓊及標普指數收盤再創新高

摩根大通發表研究報告，預期阿里巴巴-W(09988.HK)去年12月底止第三財季業績將面臨短期盈利壓力，但認為由人工智能(AI)驅動的雲業務加速增長將支持未來估值重評。該行將阿里(BABA.US)美股目標價由230美元下調至215美元，其港股目標價由225港元下調至210港元，但維持「增持」評級。 摩根大通建議投資者可考慮逐步累積阿里巴巴的股份，對其未來6至12個月交易持建設性看法。該行解釋，雖然短期內公司因持續加碼投資於食品配送、快電商以及生成式AI應用的用戶拓展，可能導致利潤率承受一定壓力，加上宏觀經濟環境疲弱也限制其核心國內電商業務的交易額成長；然而，這些負面因素已逐漸被市場所消化，且相關投資的節奏與規模，在很大程度上仍由公司自主掌控，屬於可調控的戰略性投入。 該行預計，隨著生成式AI工作負載從試點擴展至更廣泛的部署，阿里雲收入增長將在未來幾個季度持續加速，這將為阿里在中國捕捉和實現AI驅動需求的能力提供實質證據。該行相信，持續數個季度的雲業務增長勢頭，應能將投資者焦點從短期支出，轉向更高質量增長引擎的持久性，從而支持估值倍數擴張。(ec/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: ww

AASTOCKS ・ 20 小時前