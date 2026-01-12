美國股市走揚 道瓊及標普指數收盤再創新高

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
中資股氣氛佳 大摩續唱好
摩根士丹利繼續唱好中資股，中國內地本周將公布多項重磅數據，有機會左右中資股表現。恒指上周按周跌106點（0.4%），收報26231點。恒指夜期上周六收報26408點，升167點，高水176點；ADR港股比例指數收報26362點，較恒指本港收市高130點。信報財經新聞 ・ 1 天前
呂宇健筆｜今年恒指破三萬是基本｜Ken Lui
踏入2026年，恒指首三個交易日爆升逾1,100點，雖然後市隨即出現技術回調，但開局至今仍保住升幅。與此同時，美股完全未受委內瑞拉局勢動盪影響，上周五道指距離5萬點大關不足500點，標普500指數更再創歷史新高。展望全年，減息預期為全球股市奠定了上升基礎，預期第三季內恒指見三萬點已是「基本消費」，但投資者必須警惕，這可能是割韭菜前的最後派對。BossMind ・ 11 小時前
中國晶片「去美化」重大進展 半導體設備國產化提前破50％、7奈米驗證提速
根據中國工信部掌握的相關資料，中國半導體設備的國產化已比原定時程提前一年跨越官方設定的 50% 門檻。鉅亨網 ・ 1 天前
美股今年乏力？花旗點名2地區跑贏
《彭博》周一 (12 日) 報導，花旗 (C-US) 策略師指出，投資人預期將在 2026 年持續推動股票資產分散配置，帶動全球股市基準指數進一步上漲。花旗看好，MSCI AC World 指數年底有望升至 1,360 點，較上周五收盤水鉅亨網 ・ 10 小時前
美股日誌｜道指標指轉升創新高 金價突破4,600美元
美股先跌後升，道瓊斯指數開始跌約300點，之後三大指數跌幅收窄，至午市更加倒升，收市道指連同標普500指數再創新高。美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令白宮和央行的關係冰封，推動金價再度破頂，紐約期金升至4,600美元以上收市。伊朗和委內瑞拉局勢不穩，紐約期油上試60美元水平。Yahoo財經 ・ 2 小時前
白銀逼空大戰：1.11億美元「自殺式做空」是如何被獵殺的？
2026 年 1 月白銀市場上演驚心動魄逼空行情，ProShares 兩倍做空白銀 ETF 1.11 億美元資金湧入，試圖在 81 美元博回調，卻因多頭逼空、實物供應緊張及槓桿損耗慘遭損失，最終白銀衝上 82.59 美元歷史高鉅亨網 ・ 1 天前
「木頭姐」最新調倉！買進博通、減持「這支」熱門股
由「木頭姐」伍德創立的方舟投資（ARK Invest）本週大幅調整 ETF 持倉，加碼博通、減持帕蘭提爾科技，同時布局 AI、太空與自動駕駛電動飛機概念股，市場高度關注。鉅亨網 ・ 1 天前
GenZ爆紅意大利品牌Subdued 月租65萬進駐銅鑼灣啟超道近5,000呎巨舖｜上手Skechers高峰期月租150萬
銅鑼灣核心地段早前錄得大型街舖租務成交。啟超道一個樓面逾4,713平方呎的巨舖，早前以每月65萬元租出，新租客為意大利時裝品牌Subdued，旗艦店已於去年底開幕。閱讀更多：麥當勞1.19億沽銅鑼灣地舖 近半年累沽6舖袋4.9億深圳同鄉出招！Insta360插旗銅鑼灣 同DJI大疆撞到正？ 月租20萬進駐百德新街是次租出物業為銅鑼灣啟超道6號地下，連啟超道4至8號1樓。地下建築面積約1,491平方呎，1樓建築面積約3,222平方呎，合共約4,713平方呎。該舖對面為 Apple Store 希慎廣場分店，人流暢旺，屬銅鑼灣黃金零售地段。新租客Subdued首次進運香港，有望與附近多個國際服飾品牌形成協同效應。該舖上手租客為美國運動鞋品牌 Skechers，據悉其於2016年高峰期月租一度高達150萬元，其後因市況調整，近年最新月租約為51萬元。業主於2023年7月起將舖位放盤招租，當時開價意向月租約80萬元，最終以65萬元洽成，反映租金雖較叫價略為回落，但仍較近期租金有所提升。今次成交租金與2016年高位相比，「腰斬」一半以上，反映核心地段的租金對比疫前高峰仍有明顯差距，隨旅客及本地消28Hse.com ・ 13 小時前
市場不買單？蘋果股價跌不停 逼近逾30年紀錄
蘋果 (AAPL) 股價近期持續承壓，正邁向逾 30 年來最長連跌紀錄之一。蘋果股價周五 (9 日) 盤中一度下跌 1.1%，若收盤續跌，將連續第八個交易日收黑，追平 1991 年以來最長連跌紀錄。根據《彭博》彙整的資料，蘋果自 1991 年後，從未出現連續九個交易日下跌的情況。鉅亨網 ・ 3 天前
宏觀視野│特朗普帝國下的股、油、金（邱古奇）
長線而言，筆者並不看好油價，即使地緣政局惡化或會導致油價偶然急升，但油價的真正敵人是新能源的興起，在中國，可再生能源發電機裝機佔比已躍升至6成左右；在非洲，去年頭10個月進口自中國的廉價光伏產品大增5成，助力其工業發展和提升生活水平。Yahoo財經專欄 ・ 23 小時前
全球貨幣體系重購！摩根士丹利中國首席經濟學家：美元貶值 戰略資產升值
摩根士丹利 (MS-US)中國首席經濟學家邢自強周日 (11 日) 在 2026 中國首席經濟學家論壇年會上指出，目前以美元為代表的法幣體系正面臨信用侵蝕，呈現貶值趨勢，能源、鉅亨網 ・ 1 天前
花旗上調預測 今年樓價升8%
本港樓市轉勢向好，花旗上調今年樓價預測，由原本估計全年上升3%，上調至漲8%，認為新增土地供應少、住宅貨量消化，而且樓市重現淨吸納，加上外來人口的居住需求，以及資本市場帶來財富效應，相信本港樓市將進入數年上行周期，並直言發展商重拾增長動力。信報財經新聞 ・ 1 天前
虛產平台仍虧損 業界料爆淘汰潮 政策宣言面世3年 足夠資金發展成關鍵
港府提出發展虛擬資產的政策宣言已過3年，虛擬資產交易平台是最早推出的牌照框架。不過，最先獲牌的OSL（0863.HK）及HashKey（3887.HK）仍錄虧損，暫未可證明在現行框架下，本港商機可支持平台持續營運。有大行預計，OSL起碼要到2027年才會錄盈利；Hashkey高層亦坦言，盈利並非最核心的經營指標，關鍵是公司有否足夠現金支撐長期發展。信報財經新聞 ・ 1 天前
《半日速報》恆指半日收報26,456點 升224點; 恆生科技指數半日收報5,805點 升117點 美團升逾7% 阿里巴巴升逾5% 長和、新地、長實集團、長建、玖龍紙業創新高
大型債券機構警告：特朗普衝擊儲局獨立性 或推高利率
太平洋投資管理公司(PIMCO)、PGIM及德意志資產管理(DWS Group)等大型債券投資機構的基金經理警告，美國總統特朗普對聯儲局獨立性的衝擊，未能壓低利率，反將推高利率。 他們指出，若削弱聯儲局抗通脹的公信力，將為金融市場注入重大新風險。在不確定性持續下，交易員或會令美國國庫債券孳息率維持在較高水平，從而推高按揭、企業貸款及其他信貸成本。 PGIM Fixed Income聯席投資總監Gregory Peters表示，市場將對聯儲局視為不穩定來源而感到不安。他形容，司法部威脅起訴聯儲局主席鮑威爾的消息，反映制度規範進一步受損，對中長期影響深遠。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
《大行》摩通下調阿里(09988.HK)目標價至210元 維持「增持」評級
摩根大通發表研究報告，預期阿里巴巴-W(09988.HK)去年12月底止第三財季業績將面臨短期盈利壓力，但認為由人工智能(AI)驅動的雲業務加速增長將支持未來估值重評。該行將阿里(BABA.US)美股目標價由230美元下調至215美元，其港股目標價由225港元下調至210港元，但維持「增持」評級。 摩根大通建議投資者可考慮逐步累積阿里巴巴的股份，對其未來6至12個月交易持建設性看法。該行解釋，雖然短期內公司因持續加碼投資於食品配送、快電商以及生成式AI應用的用戶拓展，可能導致利潤率承受一定壓力，加上宏觀經濟環境疲弱也限制其核心國內電商業務的交易額成長；然而，這些負面因素已逐漸被市場所消化，且相關投資的節奏與規模，在很大程度上仍由公司自主掌控，屬於可調控的戰略性投入。 該行預計，隨著生成式AI工作負載從試點擴展至更廣泛的部署，阿里雲收入增長將在未來幾個季度持續加速，這將為阿里在中國捕捉和實現AI驅動需求的能力提供實質證據。該行相信，持續數個季度的雲業務增長勢頭，應能將投資者焦點從短期支出，轉向更高質量增長引擎的持久性，從而支持估值倍數擴張。(ec/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: wwAASTOCKS ・ 20 小時前
稀土界「上證指數」誕生 中國奪取全球定價話語權
中國包頭稀土產品交易所近日宣布，稀土價格指數正式在官方平台及新華財經等專業終端同步上線，涵蓋鑭、鈰、镨、釹等主流產品，旨在打造稀土流通領域的「價格風向球」。鉅亨網 ・ 23 小時前
《港股》恒指半日升224點 阿里及美團揚 MINIMAX飆三成
美國通脹或低於預期 華爾街押注美股續升
華爾街策略師預期2026年美國通脹將低於預期，油價回落及住屋成本放緩帶動通脹降溫。聯儲局有望減息，加上稅務優惠推動企業加快資本開支，刺激消費回升，經濟動力增強。AI技術提升生產力，有助股市走高。儘管基層消費者仍面臨壓力，部分勞動力被AI取代帶來風險，但華爾街對美股2026年整體持審慎樂觀態度。Yahoo財經 ・ 18 小時前
《港股》恒指高收376點 AI股受捧 智譜漲三成
上證指數再創逾十年高，滬深兩市成交創新高，港股在科技股帶動下上升。恒指高開145點，初段倒跌44點見26,187點後再度向上，以全日高位26,608點收市，升376點或1.4%；國指升171點或1.9%，收9,220點；恒生科指升176點或3.1%，收5,863點。大市全日成交總額3,062.23億元。 國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室宣布，對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查評估，美團(03690.HK)升6.6%報105元，京東(09618.HK)升2%，阿里(09988.HK)升5.3%報154.3元。 傳DeepSeek未來幾周發布新一代旗艦AI模型，AI及軟件股炒高，百度(09888.HK)及快手(01024.HK)升5.3%及7.4%，商湯(00020.HK)及中軟(00354.HK)升6.9%，美圖(01357.HK)、金蝶(00268.HK)、金山雲(03896.HK)、第四範式(06682.HK)、英矽智能(03696.HK)及MINIMAX(00100.HK)升11.7%至17.5%，微盟(02013.HK)及智譜(02513.HK)升21%及31%。芯片股壁AASTOCKS ・ 15 小時前