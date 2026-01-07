美國能源部發佈 9 億美元合約 擴大皮克頓鈾濃縮設施

美國能源部批准了一份高達 9 億美元的任務訂單，授予總部位於馬里蘭州的公司 Centrus Energy，以擴建位於俄亥俄州 Piketon 的鈾濃縮設施。該設施將實現高濃度低富集鈾（HALEU）的商業化生產。Centrus 計劃利用這筆競標獲得的聯邦資金來支持其早前宣布的數十億美元擴建計劃，該計劃還將增加低富集鈾（LEU）的生產，以服務商業公用事業和現有的反應堆。

Centrus 總裁兼首席執行官 Amir Vexler 表示，這項獎勵代表著美國在振興核燃料供應鏈方面的歷史性承諾，並重申了美國在全球舞台上的核領導地位。Vexler 對特朗普政府的支持表示感謝，並讚揚國會中兩黨合作提供這筆急需的資金。這項獎勵將促進額外的私人投資，並支持隨著市場持續增長的進一步擴展。

俄亥俄州的鈾濃縮產業前景廣闊，而這僅僅是個開始。這筆獎勵得以實現，得益於 2024 年由田納西州奧克里奇的眾議院能源和水資源撥款小組主席 Chuck Fleishmann 牽頭的兩黨資金包。Vexler 特別感謝了俄亥俄州和田納西州的國會領袖，他們對 Centrus 恢復美國國內鈾濃縮能力的工作給予了強有力的支持。

根據新聞稿，Centrus 在 2019 年與能源部簽訂的合同下，建立了一個 AC-100M 先進離心機的級聯，以展示 HALEU 的生產，這是下一代反應堆所需的高級核燃料。該工廠於 2023 年投入運營，並在與能源部的合同下持續生產 HALEU。新項目預計將支持數千個美國工作崗位，包括 1,000 個建設工作和 300 個新的運營工作，同時保留 Piketon 工廠的 150 個現有工作崗位。

該項目還將在田納西州奧克里奇的 Centrus 離心機製造廠及全國供應商網絡中提供數百個新的直接工作崗位。Centrus 也計劃建立額外的離心機級聯，以擴大 HALEU 的生產能力，並生產 LEU 餵料以支持 HALEU 的生產，為商業市場提供額外的 LEU，並滿足國家安全需求。

Centrus 已經從公用事業處獲得了 23 億美元的 LEU 購買承諾，這些承諾包括來自國內客戶和出口客戶的訂單，前提是能夠獲得必要的融資來建設新能力。Centrus 還通過可轉換票據交易在 2024 年 11 月和 2025 年 8 月籌集了超過 12 億美元的私人資本，以支持其擴展計劃。

Centrus 和能源部將最終確定一份合同來管理這項獎勵。在此期間，Centrus 正在加緊擴展，並擴大其工作隊伍和能力。上個月，該公司宣布已在田納西州奧克里奇的離心機工廠啟動了國內離心機製造，以支持其計劃中的擴展。根據新聞稿，首批新產能預計將在 2029 年投入使用。該獎勵的固定價格基本任務訂單金額為 9 億美元，以啟動新的濃縮能力。該獎勵還包括部門自行決定的最多 1 億 7,000 萬美元的選項，用於向部門生產和交付 HALEU，這樣所有選項包含的任務訂單合同總值為 10 億 7,000 萬美元。

