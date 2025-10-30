美國與中國達成關稅協議

今年在科技界，關於關稅的話題受到廣泛關注，特別是在美中貿易戰的背景下，似乎已經出現了轉機。美國總統特朗普與中國國家主席習近平達成協議，將對中國商品的關稅從 57% 降至 47%。此外，中國也決定暫停對美國稀土礦產的進口限制，為期一年。這一最新發展無疑是一股清新空氣，因為特朗普政府對中國商品的關稅在今年早些時候達到高峰時曾高達 145%。這對於 Apple 來說無疑是個好消息，因為該公司在美中貿易戰中受到的影響最為嚴重。Apple 不得不多元化其供應鏈，甚至需要承擔部分初期的關稅價格衝擊。

儘管目前美中之間的關稅有所減少，但關於半導體出口到中國的持續不確定性仍然存在，特朗普表示中國和 Nvidia 需要進一步協商。此外，TikTok 在美國的命運也仍然不明朗，中國商務部確認需要最終敲定一項能妥善解決相關問題的協議。

