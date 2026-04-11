美國與伊朗即將談判 范斯會晤巴基斯坦總理
（法新社伊斯蘭馬巴德11日電） 美國即將與伊朗舉行談判，巴基斯坦總理辦公室指出，總理夏立夫今天在巴國首都伊斯蘭馬巴德會見美國副總統范斯，目標是結束中東地區戰爭的和平談判已經啟動。 巴基斯坦總理辦公室透過聲明表示，隨著伊斯蘭馬巴德和平談判於今天啟動，夏立夫（Shehbaz Sharif）與范斯（JD Vance）進行了會談 。
聲明還寫道：「總理重申，巴基斯坦期盼持續促進雙方在區域長久和平方面取得進展。」
伊朗官方媒體稍早報導，德黑蘭當局的代表團已經在伊斯蘭馬巴德會見夏立夫，伊朗正評估美國立場，並暗示談判可能今天稍晚展開，但仍取決於當天事態發展。
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，各方同意從4月8日起暫時停火。
美國與伊朗預計稍晚在伊斯蘭馬巴德進行的談判可能涉及諸多敏感議題，其中包含濃縮鈾和荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由通行。
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