美國與澳洲簽署 85 億美元稀土協議以減少對中國的依賴
美國與澳洲於星期一發佈了一項重要協議，旨在加強關鍵礦產的合作。這項協議可謂是兩國在面對全球供應鏈挑戰以及日益增長的地緣政治緊張局勢下的重要舉措，尤其是在電動車及可再生能源所需的礦產方面。根據這項協議，雙方將共同努力確保在供應鏈的各個環節中，關鍵礦產如鋰、鈷和稀土元素等的穩定供應。這些礦產對於電池生產至關重要，隨著全球電動車市場的快速增長，對這些資源的需求只會進一步上升。
此次協議標誌著美國與澳洲在關鍵礦產領域的合作進入新階段。據報導，雙方將加強在技術研發及市場開發方面的合作，以提升各自的產業競爭力。美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）在會議上強調，這項協議不僅能夠鞏固兩國的經濟關係，還能夠增強在面對中國等國家的競爭時的韌性。隨著中國在全球關鍵礦產供應中佔有主導地位，這項協議無疑是美國尋求減少對中國依賴的戰略一環。
除了加強資源供應，協議還包括了對於環境保護的承諾。美國與澳洲雙方均表示，將會在開採和加工這些資源的過程中，遵循可持續發展的原則，以減少對環境的影響。這一方面體現了兩國對於綠色能源轉型的重視，另一方面也回應了國際社會對於環境問題日益增長的關注。隨著全球對於氣候變化的重視加深，如何在資源開採與環境保護之間找到平衡，將是未來的一大挑戰。
隨著這項協議的推進，兩國的企業將有更多機會進行合作，無論是在資源開發、技術研發還是市場拓展等方面。業界專家指出，這樣的合作將有助於兩國在全球市場中提升競爭力，並可能促進新的投資機會。尤其是在電動車及可再生能源的領域，隨著需求的增加，相關產業的發展潛力巨大。未來，隨著兩國在這一領域的深入合作，或許能夠實現更高水平的技術創新與產業升級，進一步提升全球供應鏈的穩定性與安全性。
