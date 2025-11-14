美國與瑞士達成貿易協議 關稅稅率從39%降至15%

國家外交部公布，今日(14日)上午國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的泰國國王哇集拉隆功。習近平表示，哇集拉隆功將中國作為首個國事訪問的大國，成為中泰建交以來首位訪華的泰國國王，充分體現對中泰關係的高度重視和「中泰一家親」的深厚情誼。為促進中泰友好作出重要貢獻，中方對此深表讚賞。今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。建交半個世紀以來，面對國際風雲變幻，中泰兩國始終並肩攜手、守望相助，是真正的好親戚、好朋友、好夥伴。站在新的歷史起點，他願同哇集拉隆功國王引領中泰命運共同體建設在下一個50年取得更大進展，共同書寫中泰友好的新篇章。 習近平指出，中方願同泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智能、數字經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作中獲得更多實利。要推動兩國文化交融，促進人文交流，讓兩國民眾愈走愈親。中方願積極支持泰國王室公益項目，加強減貧經驗交流，助力泰國改善民生。 哇集拉隆功表示，很高興對中國進行國事訪問。多年後再次來到中國，中國發生巨大變化，展現出現代化中國和美麗中國的嶄新面貌，祝賀中國經濟社會發展取

