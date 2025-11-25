《美國處男》女星泰娜雷特飲酒被落藥昏迷急送院

【on.cc東網專訊】曾主演90年代青春性喜劇《美國處男》（American Pie）走紅的50歲美國女星泰娜雷特（Tara Reid）日前去芝加哥亮相一體育節目，期間懷疑被人在她的酒落藥導致急送院。

她昨日受訪憶述事發時經過，她表示當時於酒店大堂登記入住，之後她到酒店內一間酒吧飲酒，點了一杯酒之後，她離開酒吧出外吸煙，之後當她回去時發現一張紙巾被放在自己的酒杯上。她表示：「我最初都覺好古怪，因為我並沒有放紙巾在酒杯上，之後我飲酒，未飲晒就已經暈倒。8小時後清醒時自己已喺醫院內。」而當她清醒之後，醫生向她表示她的酒被人落藥導致她昏迷。泰娜形容整件事情好恐怖，幸好自己當時在公眾場所亦有保安人員協助她。事件發生後泰娜的發言人透露她已報警並全力協助執法部門查案。

今次已非泰娜首度在夜店出事，2012年她在英國倫敦慶生時遇襲，她當時被一名不相識的酒客Maryam Hassan掟酒杯襲擊，令她差點致盲。

