Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
美國西南航空新政策！大碼乘客明年起需提前購買第2個座位 網民稱新措施公平/協會指肥胖乘客或失搭飛機信心
曾被視為「大碼乘客友善」的美國西南航空，將於2026年1月27日起正式改變政策。新規定要求無法坐進單一座位扶手範圍內的乘客，必須提前購買第二個座位，並取消原有的免費申請機制。西南航空的新政策雖然旨在提升座位分配效率與乘客體驗，但對於大尺碼乘客而言，卻可能成為一場新的挑戰。
大碼乘客強制購買第二座位票 且取消免費申請
根據西南航空公布的新政策，凡身形無法在單一座椅內自然坐下的乘客，將被要求在訂票時一併購買第二個座位。雖然航空公司仍提供退費機會，但條件變得更為嚴格——乘客必須在航班起飛後90天內提出申請，且兩張票需屬於相同票價艙等，最重要的是該航班在起飛時必須尚有空位。這意味着退費不再是保證，而是視乎航班情況而定。這項政策的推出，與西南航空即將取消自由選位、改為劃位制度的改革同步進行。過往乘客可在登機後自由選擇座位，如今則需按預訂分配座位，令整體搭乘流程更趨制度化。
大碼乘客失搭機信心 有網民稱新措施公平
新政策一出，立即引起不同群體的反應。促進全國接受肥胖協會表示，西南航空一直是肥胖乘客少數感到被尊重的航空公司，現時的改動可能令他們失去搭機的信心。旅遊網紅傑夫（Jeff Jenkins）受訪時亦指出，新規定讓大尺碼乘客在登機前承受更多不確定性與焦慮，因為他們無法得知航班是否「技術上全滿」，進而影響退費可能性。不過在社群平台Reddit上，不少網民則表示支持，認為這樣的安排更公平。一名用戶直言：「如果讓我們必須忍受被鄰座乘客侵占空間，那才是不合理的事。」
更多相關文章：
地震預言嚇怕港客？日本觀光廳數據揭示7月住宿人數減少1.4%，港韓旅客跌幅最明顯
伸手黨必看！超齊全紐西蘭入門級旅遊指南｜11項出發前需知︰簽證申請程序、自駕注意事項、實用App推薦
泰國按摩優惠｜$94就歎到60分鐘頭肩、手部按摩！全身按摩也只是$133起｜Pattaya好去處
東京平酒店推介！日本商務APA連鎖品牌外還有這些選擇 人均$374.4起 高CP值/鄰近地鐵站/溫泉大浴場
日本自駕遊攻略2025｜5大租車網推介 +5大注意事項！幾歲以下要租小童安全座椅？違例泊車罰多少？應否購買車保？
大阪世博2025｜記者直擊20大大阪世博必買人氣產品！一文睇清4大官方商店/人氣商品搶購攻略/退稅方法
泰國新酒店｜曼谷第二間奢華酒店Aman每晚房價$8,539起！到底有甚麼厲害？
台證2025｜網上申請入台證須知 落地簽證要點做？申請流程/所需文件及費用
消委會旅遊保險｜旅保價格相若醫療賠償額竟差1倍！遇上地震/海嘯/綁架及勒索都有得賠？
新加坡好去處｜10大新加坡美食推薦 美式復古黑膠碟Pizza店、情侶咖啡體驗班、必食海鹽焙茶Gelato、Asia 50 Best酒吧
床底驚魂！女生獨遊日本，入住連鎖酒店驚見床底陌生男 但日警束手無策？入住酒店有甚麼需要注意？
其他人也在看
葛珮帆推動社會可持續發展 抓緊綠色轉型機遇
【on.cc東網專訊】隨著近年來全球環保意識不斷提高，環境保護已成為社會大眾最關注的議題之一。葛珮帆指保護環境是每個人的責任，為推動環保更是身體力行，她珍愛各種動物故茹素多年，亦一直關注各種環境保護與生態保育議題，作為立法會環境事務委員會前主席的她在議會內外亦致on.cc 東網 ・ 1 天前
深圳首間海底撈兒童主題樂園！大玩海洋球波波池/發光積木，尤如迷你版meland
海底撈向來以貼心服務著稱，有免費修甲，亦有各種互動表演等，打造不一樣的餐飲體驗！最近深圳首間海底撈兒童主題樂園正式開幕，選址南山區的方大城，這間分店自帶主題樂園，面積為其他海底撈遊樂場的3倍左右，備有海洋球波波池、發光積木區、畫畫區、木粒沙池區等，尤如一個迷你版meland，即睇新店詳情及使用細節吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
中秋野餐2025｜港九新界十個賞月野餐好去處+交通攻略 邊個公園賞月最好？
夜空中的圓月配襯城市的霓虹與燈火，這美好畫面令中秋成了浸滿詩意的節日；草坪上的餐墊配上月餅與清茶，也讓中秋野餐成了最愜意的過節方式！10個公園的角落，10種中秋意境，藏着香港中秋最動人的模樣，各有獨特韻味，更可順道參與花燈、火龍等節日限定傳統慶典寫意感受團圓之美！Yahoo Food ・ 21 小時前
電動車末日？稅免結束後Tesla等銷售恐腰斬
本月底終止聯邦電動車稅務抵免後，Tesla(TSLA)、通用汽車、福特等車廠勢將面臨沉重壓力。一名對行業具深入了解的分析師預期，美國電動車銷量相較目前水平或將腰斬。Yahoo財經 ・ 15 小時前
香港航空推大阪機場免費專車接送！落機上車直達大阪24區酒店或民宿
去旅行最怕拖著行李四處奔波，尤其是剛抵達陌生城市，還要摸索交通路線。由即日至2025年12月31日，預訂及乘坐香港航空為前往大阪的旅客，即可享免費機場接送服務，讓你一落機就能輕鬆直達酒店，不但節省時間，享受由落機到入住的無縫接送旅程，真正做到「落機即度假」，超級方便！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
澳門煙花2025｜澳門塔煙花匯演自助餐低至73折！人均$563起賞煙花夜景/歎原汁原味葡國菜
日、20日及10月1日與6日舉行，橫跨橫跨中秋節同國慶節，澳門塔更是最佳觀賞地點。澳門塔頂層的旋轉餐廳、1樓葡萄牙餐廳都分別推出了煙花晚餐，低至$563就可以入手！假日想近近地欣賞煙花？可以試試這兩間餐廳！Yahoo Food ・ 21 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 1 天前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 1 天前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
曾淵滄專欄│是時候整理投資組合（曾淵滄）
年初至今，隨便買一隻恒指成份股中的創新藥股，至今回報皆超過1倍，這些股的股價表現得好是有業績支持，估計今年下半年，這些已經有優良業績的創新藥股應該可以再上一層樓，大家不妨耐心的等待，等待下一次公布業績。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 19 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前