美國西南航空新政策！大碼乘客明年起需提前購買第2個座位 網民稱新措施公平/協會指肥胖乘客或失搭飛機信心

曾被視為「大碼乘客友善」的美國西南航空，將於2026年1月27日起正式改變政策。新規定要求無法坐進單一座位扶手範圍內的乘客，必須提前購買第二個座位，並取消原有的免費申請機制。西南航空的新政策雖然旨在提升座位分配效率與乘客體驗，但對於大尺碼乘客而言，卻可能成為一場新的挑戰。

2026年1月27日起，美國西南航空要度凡身形無法在單一座椅內自然坐下的乘客，在訂票時一併購買第二個座位。（官方圖片）

大碼乘客強制購買第二座位票 且取消免費申請

根據西南航空公布的新政策，凡身形無法在單一座椅內自然坐下的乘客，將被要求在訂票時一併購買第二個座位。雖然航空公司仍提供退費機會，但條件變得更為嚴格——乘客必須在航班起飛後90天內提出申請，且兩張票需屬於相同票價艙等，最重要的是該航班在起飛時必須尚有空位。這意味着退費不再是保證，而是視乎航班情況而定。這項政策的推出，與西南航空即將取消自由選位、改為劃位制度的改革同步進行。過往乘客可在登機後自由選擇座位，如今則需按預訂分配座位，令整體搭乘流程更趨制度化。

促進全國接受肥胖協會表示，西南航空一直是肥胖乘客少數感到被尊重的航空公司，現時的改動可能令他們失去搭機的信心。（getty images）

大碼乘客失搭機信心 有網民稱新措施公平

新政策一出，立即引起不同群體的反應。促進全國接受肥胖協會表示，西南航空一直是肥胖乘客少數感到被尊重的航空公司，現時的改動可能令他們失去搭機的信心。旅遊網紅傑夫（Jeff Jenkins）受訪時亦指出，新規定讓大尺碼乘客在登機前承受更多不確定性與焦慮，因為他們無法得知航班是否「技術上全滿」，進而影響退費可能性。不過在社群平台Reddit上，不少網民則表示支持，認為這樣的安排更公平。一名用戶直言：「如果讓我們必須忍受被鄰座乘客侵占空間，那才是不合理的事。」

