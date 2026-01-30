美國解密 1970 年代間諜衛星計劃 JUMPSEAT 相關資料

美國國家偵察辦公室（NRO）最近解密了一項名為 JUMPSEAT 的開創性間諜衛星計劃，並提供了一些早期監視行動的視窗。NRO 的 JUMPSEAT 間諜衛星在 1971 年至 1987 年之間達到了高度橢圓軌道（HEO），這意味著最後一顆衛星的發射距今已接近 40 年，才讓這項計劃得以解密。

NRO 將 JUMPSEAT 描述為美國第一代的高橢圓軌道（HEO）信號收集衛星。信號情報涉及通過電磁信號攔截和解碼敵方通信。NRO 國家偵察研究中心主任 Dr. James Outzen 在新聞聲明中解釋道，JUMPSEAT 的歷史意義不可低估。其軌道為美國提供了一個新的視角，以從太空收集獨特且關鍵的信號情報。

NRO 成立於 1961 年，與美國空軍合作進行 JUMPSEAT 計劃，最初稱為 Project EARPOP。他們的目標是設計和運營一顆適用於一種稱為 Molniya 軌道的 HEO 衛星。與低地球軌道相比，Molniya 軌道是一種高度橢圓且相對不擁擠的軌道。該軌道相對於赤道的傾斜角度約為 63 度，近日點（距地球最近點）約為 620 英里（1,000 公里），而遠日點（最遠點）則約為 24,855 英里（40,000 公里）。這種軌道特別適合監視，因為衛星能夠在北半球的高緯度緩慢運行，從而提供對美國冷戰對手蘇聯的獨特視角。

JUMPSEAT 的首顆衛星於 1971 年從加利福尼亞的范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射，現在該地點被稱為范登堡太空部隊基地（Vandenberg Space Force Base）。NRO 表示，JUMPSEAT 的核心任務是監控對手的攻擊和防禦武器系統的發展。根據聲明，它旨在從其較遠的軌道位置收集數據，以提供對現有和新興威脅的獨特洞察。該聲明指出，首個 JUMPSEAT 發射是成功的。進入軌道後，它收集了電子信號並進行通信情報監視，這些信息隨後被發送至美國的地面處理設施。

在接下來的十年半內，另外七顆 JUMPSEAT 衛星相繼進入軌道。NRO 最後一顆 JUMPSEAT 衛星於 1987 年 2 月發射。令人印象深刻的是，JUMPSEAT 8 一直服役至 2006 年。此後，NRO 進行了多次機密衛星發射。例如，NROL-105 任務於 2026 年 1 月 16 日在范登堡太空部隊基地搭乘 SpaceX Falcon 9 火箭發射，這次任務部署了該機構的擴展架構的機密衛星，這些衛星設計上具有成本效益、靈活性以及抗反衛星干擾的能力。

