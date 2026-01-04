龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
美國解除加勒比海空域限制
（法新社華盛頓13日電） 美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美國今晚解除了在行動期間針對加勒比海的空域限制。該空域在美軍這場行動期間禁止商業航班進入。
馬杜洛及其妻子被直升機送往紐約市，面臨販毒及武器指控。他們是被美國特種部隊抓獲，當時美軍對委內瑞拉首都卡拉卡斯及周邊多處目標進行了密集空襲。
美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在社群媒體平台X表示，先前的空域限制已於凌晨12:00（格林威治標準時間05:00）到期，航班可按計劃恢復。
達菲說：「航空公司已接到通知，並將快速更新航班時刻表。」
美國聯邦航空總署（US Federal Aviation Administration）今天通知商業航空公司避開加勒比海空域，理由是「潛在危險情況」。
該通知指出，封閉空域是因「正在進行的軍事行動帶來飛行安全風險」。
其他人也在看
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 12 小時前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.BBC News 中文 ・ 8 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 16 小時前
特朗普稱馬杜羅副手已宣誓就職委內瑞拉總統 將協助美國完成權力交接
【彭博】— 在委內瑞拉總統馬杜羅於周六被美軍抓捕後，美國總統特朗普表示，馬杜羅政府副總統羅德裡格斯已宣誓就任總統，並將與美國合作，推動該國向民主選舉產生的政府過渡。Bloomberg ・ 13 小時前
委內瑞拉｜人均GDP曾高踞全球第四 現今陷通脹270%深淵 委內瑞拉與西方脫鈎苦果浮現
委內瑞拉曾為南美最富裕國家，卻在與西方脫鈎後經濟急挫，年通脹重返225%，施政失敗令經濟與民生全面崩潰。Yahoo財經 ・ 13 小時前
美國空襲委內瑞拉 特朗普：馬杜羅夫婦已被擒 司法部：起訴毒品、槍械等多項罪名｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據 CNN 報道，委內瑞拉首都加拉加斯當地時間周六（3日）凌晨傳出多聲爆炸巨響，該市部分地區停電。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美軍生擒馬杜羅︱委內瑞拉民眾狂歡 國外僑民湧上街頭慶祝 美墨現反戰示威︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美軍昨日（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，消息傳出後引發全球各地委內瑞拉民眾的強烈反應。國內民眾走上街頭慶祝，焚燒馬杜洛畫像及推倒相關雕像；亦有親政府人士在街頭集結，手持馬杜洛肖像，高呼反對美國介入。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部再回應！
美國總統特朗普生擒委內瑞拉總統馬杜洛，中國外交部發言人周六（3 日）深夜回應後，周日下午再度回應，稱中方嚴重關切美方強行控制馬杜洛夫婦，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。鉅亨網 ・ 2 小時前
川普：馬杜洛已在美方大舉出擊下被捕
（法新社棕櫚灘3日電） 美國總統川普今天表示，美軍發動「大規模打擊」行動後，已經捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普在Truth Social貼文：「美國已成功對委內瑞拉及其領袖、總統馬杜洛執行大規模打擊，他與妻子已被捕並解送出境。」法新社 ・ 19 小時前
美國拘捕委內瑞拉總統行動幕後曝光 模擬住所、CIA線人與地面突擊
美國總統特朗普於週六（3 日）凌晨 4:21 在 Truth Social 平台發文表示，美國成功執行了一項大膽行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。據了解，這項行動雖然出人意料，但其實已經策劃數月，包括多次詳盡演練。鉅亨網 ・ 11 小時前
馬杜洛夫婦遭美軍逮捕 從監控到攻堅一次看懂
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普（Donald Trump）觀看美軍即時畫面，見證美國部隊戲劇性地逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普表示，無美國人員傷亡，但強調若馬杜洛或委國安保部隊反抗，「他就可能死於行動中」。法新社 ・ 1 小時前
林健鋒：冀預算案紓解民困 公務員不再凍薪
政府日前表示，預料全年經濟增長或達3.2%。行會成員林健鋒表示，雖然政府上調經濟預測，惟來年外圍環境一定有變數，香港首要鞏固國家安全、特別是金融安全，亦要積極對接國家「十五五」規劃。他又認為，過去一年公務員做了大量工作，值得肯定，希望不再凍薪，應該考慮加薪。am730 ・ 3 小時前
委內瑞拉副總統稱不知馬杜羅及夫人去向 要求提供仍活著的證據
美國總統特朗普宣布,美國在針對委內瑞拉的行動中,抓獲委內瑞拉總統馬杜羅及他的夫人,將他們帶離委內瑞拉。委內瑞拉副總統羅德里格斯透過國家電視台表示,政府不知道馬杜羅及他的夫人現在何處,要求提供他們活著的證據,又說美方行動造成委內瑞拉官員、士兵及平民喪生。美國傳媒披露美方今次行動更多細節。哥倫比亞廣播公司引述消息人士報道指,馬杜羅是被美軍三角洲特種部隊抓獲。特朗普接受《紐約時報》電話訪問時說,抓獲馬杜羅得益於周密計劃、精銳部隊及優秀人員,是一次精彩行動。他又說稍後會在海湖莊園舉行新聞發布會,進一步公布詳情。美國猶他州共和黨籍聯邦參議員邁克李在社交媒體表示,國務卿魯比奧在電話告訴他,馬杜羅已被美方抓捕,將就刑事指控在美國接受審判,魯比奧預計美方沒有進一步打擊委內瑞拉的計劃。 (BC)#委內瑞拉 #特朗普 #馬杜馬 #美股infocast ・ 19 小時前
委內瑞拉變天！CNN：馬杜洛夫婦在臥室被拖出帶走
據美國《CNN》周六（3 日）報導，兩名知情人士透露，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人弗洛勒斯被美軍從臥室拖出帶走。鉅亨網 ・ 17 小時前
馬杜羅被捕︱委內瑞拉反對派領袖馬查多稱 「自由時刻」已到來 特朗普指對方難成為領導人︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國昨日（3 日）出兵拘捕委內瑞拉總統馬杜羅，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）透過社交平台發文稱委內瑞拉的「自由時刻」已到來。她呼籲居於海外的委內瑞拉人上街集會，向外界展示委內瑞拉可在自由、有序及合法的政權下重建。惟美國總統特朗普則表示，馬查多「很難成為領導人」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
川普PO照！委內瑞拉總統馬杜洛下落曝光
美國總統川普周六（3 日）在社交平台 Truth Social 上發布一張委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上的照片，畫面顯示馬杜洛戴著手銬與眼罩。鉅亨網 ・ 14 小時前
委內瑞拉最高法院令副總統暫接政權！川普：只要她「聽美國的」就不會派美軍
委內瑞拉憲法法院裁定由副總統羅德里奎茲暫代總統職務，全面行使國家元首權力。美國總統川普表示，只要羅德里奎茲配合美方安排，美軍將不需部署委內瑞拉，引發國際高度關注。鉅亨網 ・ 3 小時前
立法會主席選舉提名期結束 陳振英、李慧琼角逐
【Now新聞台】立法會主席選舉提名期下午五時結束，金融界議員陳振英及民建聯李慧琼角逐新一屆立法會主席。新一屆立法會議員順利宣誓就任，不過開展工作前，需要選出大主席。兩任立法會議員的G19成員陳振英，曾經擔任財委會主席，同時是港區全國人大代表，獲經民聯吳永嘉提名，並有梁美芬、工聯會黃國、新民黨陳家珮、G19成員簡慧敏以及C15+楊永杰等九名議員附議競逐。而做過四屆立法會的民建聯李慧琼是今屆最資深議員，曾擔任內會主席，她獲自由黨主席邵家輝提名，除了黨友陳恒鑌，C15+林筱魯、吳錦華、新社聯譚鎮國，以及管浩鳴等人附議。李慧琼早前曾被問到，身兼全國人大常委會否影響擔任立法會主席工作。2025年12月28日，立法會議員(九龍中)李慧琼：「我看不到人大跟香港立法會的角色上有實質的衝突，因為國家的利益跟香港的利益也是一致的。至於時間方面，人大常委每兩個月到北京開會，一年實質可能人大常委跟立法會有時間重疊，可能是四次，比起全年幾十次會議來看，不是很高的比例。」立法會將於下周四上午舉行為時不超過兩小時的特別論壇，預料擔任議員較長時間的陳克勤會主持論壇，屆時兩名候選人可以發言最多五分鐘，陳述競選綱領和回答now.com 新聞 ・ 1 天前
川普揚言干預示威 伊朗外長反嗆：魯莽且危險
（法新社德黑蘭2日電） 在美國總統川普威脅將代表伊朗街頭的示威者進行干預後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天譴責川普的言論「魯莽且危險」。阿拉奇在社群平台X上寫道：「川普今天的訊息，可能受到那些害怕外交或誤以為外交不必要的人士影響，是魯莽且危險的。」法新社 ・ 1 天前
內地稅改力谷出生率 避孕套等用品徵 13% 增值稅 托兒、婚姻服務免稅︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國自 1 月 1 日起調整稅制，開始對避孕套、避孕藥及相關器材等避孕用品徵收 13 % 銷售稅，藉此鼓勵生育並應對出生率持續下滑的挑戰。與此同時，托兒服務、婚姻相關服務及安老服務則獲豁免增值稅。今次稅務改革撤銷了自 1994 年一孩政策時期以來實施的多項免稅安排，屬於政府提振出生率、應對人口老化及經濟疲軟的一系列措施之一。Yahoo新聞 ・ 1 天前