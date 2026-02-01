美國計劃將 THAAD 攔截器年產量提升至 400 顆

美國正致力於提高終端高空區域防禦系統（THAAD）攔截彈的產量。國防部已與洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）簽署一項框架協議，計劃將THAAD攔截彈的年產量從96枚增加至400枚。此公告是在本月早些時候雙方簽署了加速生產PAC-3導彈段增強型（MSE）攔截彈的首個協議後的又一進展。根據洛克希德·馬丁的說法，THAAD是一種經驗證的高效防禦系統，能夠抵禦短程、中程及中間程的彈道導彈威脅。THAAD是美國唯一設計用於攔截大氣內外目標的系統。

洛克希德·馬丁董事長兼首席執行官吉姆·泰克萊特（Jim Taiclet）表示，我們致力於進一步支持國防部推進採購改革的願景，並通過額外的框架協議為美國軍方及其盟友提供所需的關鍵軍火。今日達成的協議使THAAD的產量將達到前所未有的水平，以威懾潛在對手。

THAAD框架協議是洛克希德·馬丁與國防部簽署的第二份協議，此前本月早些時候雙方還簽署了針對PAC-3 MSE攔截彈的首份業界協議。根據新聞稿，洛克希德·馬丁在美國擁有超過34萬平方英尺的專用THAAD作業空間，並且目前有超過2,000名美國員工支持該計劃。

國防部與洛克希德·馬丁的持續合作將在接下來的七年內將THAAD攔截彈的年產量從目前的96枚提高。根據新聞稿，洛克希德·馬丁將與美國政府合作，預計在2026財政年度的國會撥款及其他資金來源中進行THAAD框架協議的初步合同授予。此外，洛克希德·馬丁還將在阿肯色州卡姆登啟動一座新的軍火加速中心，這座世界級的設施將為未來的工作力準備，使用先進的製造、機器人技術和數字技術來建造THAAD、PAC-3及其他能力。

該公司透露，自美國總統唐納德·特朗普首任期以來，已投資超過70億美元以擴大優先系統的產能，其中約20億美元專用於加速軍火生產。洛克希德·馬丁計劃在未來三年內進行數十億美元的投資，以擴大生產並建設和現代化位於阿肯色州、阿拉巴馬州、佛羅里達州、麻薩諸塞州和德克薩斯州的20多個設施，包括升級現有設施並融合先進的製造技術、生產線、工具和廠房佈局，以滿足緊急的生產需求。

THAAD系統持續提供逐步的能力提升，以不斷提高對當前和新興威脅的有效性。2022年3月，THAAD武器系統成功展示了與PAC-3 MSE的集成，為戰士提供了擴展的作戰空間和增強的靈活性。

