美國調降日本車稅 同時減免對等關稅

（法新社東京16日電） 美國總統川普政府美東時間今天午夜（東京時間今天中午12時）過後，已經調降日本汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象的措施，這也宣告日本與美國今年7月談妥的協議正式落實。

相關措施上路後，日本銷美汽車被課徵的關稅，將從目前總計的27.5%降到15%，其中內含2.5%既有關稅與12.5%汽車領域追加關稅。

除此之外，川普本月稍早簽署的行政命令，也把日本列為對等關稅減免對象，也就是現有稅率未滿15%的品項，既有稅率與對等關稅加總上限為15%；現有稅率逾15%的品項，不疊加15%關稅。

而這部分的減免措施將溯及到美東時間8月7日，美國方面也將退還超收的稅金。