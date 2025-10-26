美國警長接報案有槍擊 卻先去提款再吃 Pizza 被控失職及偽造報告︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國新澤西州一名警員涉嫌失職及偽造報告，被控在處理一宗雙重命案期間未有及時回應報案，反而先駛往自動櫃員機提款，並到 Pizza 店用餐。

綜合外媒報道，事發於今年 8 月 1 日晚上，當時亨特登縣（Hunterdon County）檢察官指，富蘭克林鎮（Franklin Township）警隊警長波拉羅（Kevin Bollaro）當值期間，接獲多宗來自皮茨鎮（Pittstown）居民的 911 報案，稱聽到槍聲及尖叫聲。

兩人在報案地點附近被槍殺

檢方表示，根據全球定位系統及監控錄像顯示，波拉羅並無立即趕赴現場，而是先駛離報案地點約 2 英里前往銀行提款。其後他在前往報案地點途中未有開啟警車警燈及警號，並向調度中心回報稱在現場未聽到異常聲音，之後要求撤離現場。但數據顯示，他實際上並未前往其餘報案者所在地，而是轉往皮茨鎮的 Duke’s Pizzeria 停留近一小時，之後又被目擊進入另一間餐廳，再逗留約一小時。

檢方指，波拉羅事後在報告中作出虛假陳述，聲稱曾在現場附近巡查，但實際上當時他正前往餐廳。翌日警方在距離首宗報案地約 600 呎的一間民宅內，發現 33 歲的 Lauren Semanchik 及 29 歲的 Tyler Webb 遺體。調查顯示，兩人被新澤西州警察 Ricardo Santos 槍殺，該警察之後自殺。

辯方：無可能阻止該命案的發生

波拉羅被控公職失當，涉嫌明知有職責在身而故意不履行，另被控偽造公文罪，指他在報告中作出虛假記錄。他將於 11 月 5 日出庭應訊。

波拉羅的律師表示控罪「令人遺憾」，並稱波拉羅的行為「無影響亦無可能阻止」該命案的發生。兩名死者家屬則批評警長行為「令人震驚」，認為此案反映地方及州警部門在事件中的嚴重失誤。