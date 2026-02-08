黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
美國財長為高市早苗大勝喝彩
（法新社華盛頓8日電） 美國財政部長貝森特今天為日本首相高市早苗在大選中「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力。
保守派的高市早苗在這次日本眾議院選舉投票前獲得美國總統川普背書。她所屬的自由民主黨拿下超過2/3席次。
貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「首相宣布提前大選…天啊，她今天確實大獲全勝。」
「她將在國會取得2/3多數，川普總統上週也為她背書。她是很棒的盟友，與總統關係深厚。當日本強大時，美國在亞洲就強大。」
川普5日在社群媒體上支持高市，同時罕見地在選舉結果出爐前，就預告她將於3月19日訪問白宮。
他在貼文中表示，美日正攜手推動一項「非常重大貿易協議」，同時在國家安全方面進行合作，強調自己「給予完全而且全面的背書」。
高市今天則在X平台發文感謝川普「溫暖的話語」寫道：「我們同盟的潛力是無限的。」
美、日2024年雙邊貿易總額達3170億美元，兩國長期維持安全同盟關係，約有5萬名美軍駐紮日本，是美軍在亞太地區部署的關鍵樞紐。
其他人也在看
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉
Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。
出口民調：日本執政聯盟預計將獲眾議院過半席次
日本周日（8 日）舉行第 51 屆國會眾議院選舉，據日本媒體最新報導，出口民調顯示，自民黨和日本維新會執政聯盟有望獲得過半席次。
美中關係再現變數！中國警告對台軍售恐影響特朗普4月訪中行程
《金融時報》週五 (6 日) 報道指出，中國已向美國發出警告，若華府推動新一批對台軍售，可能影響美國總統特朗普預計於 4 月訪問中國的行程。消息顯示，北京方面已向美方明確表達，相關軍售若持續推進，恐導致雙邊高層互動受阻，甚至衝擊領導人會晤安排。
英國金融時報稱 美國在特朗普與習近平舉行峰會前考慮新的對台軍售
【彭博】— 據英國《金融時報》報導，美國正籌備對台灣出售新一批武器，而對台軍售問題已令中方官員深感不安，甚至可影響美國總統特朗普計畫在4月訪問中國的安排。
眾院選前一天 高市早苗喊出強硬移民政策爭取支持
（法新社東京7日電） 日本首相高市早苗今天在眾議院選舉前一天訴求選民支持，承諾將透過從嚴審查移民等措施，讓日本「更繁榮、安全」。她對移民政策的強硬立場，目前似已改過主打「日本第一」路線的民粹政黨參政黨勢頭；參政黨去年在參議院選舉有不錯表現。
《華盛頓郵報》大裁員風暴，執行長宣布將辭職
Reuters上週四，數百人在華盛頓的報社總部門前抗議此次大規模裁員。這波裁員包括報社全部中東員工，以及駐基輔的烏克蘭特派員。 《華盛頓郵報》宣布，其執行長將在監督大規模裁員數日後辭職。 威爾·劉易斯（Will Lewis）在給員工的訊息中表示，現在是離開的適當時機，這則訊息已被分享到網路上。他提到已做出「艱難決定」，以確保報社的未來。 上週三，這個美國百年大報宣布裁減三分之一的員工，大幅縮減體育與國際新聞的報導範圍。這項決定遭到許多記者譴責，也引發對報社億萬富翁老闆傑夫·貝佐斯（Jeff ...
日本選民即將對高市早苗的領導力作出評判
【彭博】— 日本選民將於周日前往投票站，對首相高市早苗領導的政府進行投票表決。高市早苗正試圖鞏固自己的執政地位，並為支出和投資計畫爭取明確的授權，這些計畫已經讓一些投資者感到不安。
長和賣港口｜丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 對法院裁決表達強烈不滿 批巴方自毀國家信用｜Yahoo
長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲。中國政府和香港政府早前已對裁決表達不滿，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6 日）再次召見巴拿馬駐港總領事，重申對裁決的強烈不滿和反對。
力挺格陵蘭主權 加拿大與法國設領事館
（法新社努克6日電） 加拿大與法國今天在格陵蘭首府努克（Nuuk）開設領事館，藉此展現對這塊丹麥自治領土的支持。加拿大與法國今天在努克正式開設新領事館。
丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 表達對裁決強烈不滿
早前，巴拿馬最高法院裁定長和（001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）的兩個巴拿馬港口特許經營合約違違憲一事。商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6日）再次召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿和反對。丘應樺重申特區政府的立場，並指相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，批評巴方自毀國家信用，將對巴國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。丘應樺促請巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。
賴清德熱烈祝賀高市早苗勝選 期盼「台日兩國」攜手面對區域挑戰
【彭博】— 台灣總統賴清德向日本首相高市早苗在大選中取得的壓倒性勝利公開表達祝賀，反映了台北和東京在兩人領導下的密切關係。
伊朗警告美國：若遭攻擊將反擊中東美軍基地、核談判仍限縮議題
伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周六（7 日）表示，若美國在中東地區集結的軍事力量對伊朗發動攻擊，德黑蘭將鎖定美國在區域內的軍事基地進行反擊，但強調此舉不應被視為對駐在國家的攻擊。
伊朗質疑美方是否認真看待磋商
（法新社德黑蘭8日電） 美國持續制裁伊朗之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示德黑蘭對華府缺乏信任，甚至懷疑美國是否真心希望透過磋商解決當前的雙邊關係危機。法新社報導，阿拉奇在首都德黑蘭舉舉行的一場論壇中指出，美國持續制裁伊朗且近期在中東加強軍事部署，「引發我們質疑對方是否真心準備展開真正的磋商，我們正密切注意局勢和評估各項訊號，之後再決定是否繼續磋商」。
哈瑪斯高層拒絕解除武裝 反對外國勢力干涉加薩事務
（法新社杜哈8日電） 巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層馬夏艾（Khaled Meshal）今天拒絕美國與以色列的要求，強調該組織不會解除武裝，也不會接受外國勢力干涉加薩事務。他還警告，哈瑪斯（Hamas）不會接受外國統治巴勒斯坦土地。
泰大選投票 高人氣改革派挑戰保守派現政權
（法新社曼谷8日電） 泰國大選今天展開投票，上屆大選得票率第一的高人氣改革派，將對陣最終奪下總理大位的保守派；與此同時，人在獄中的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）仍對選情影響深遠。在現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）老家武里喃省（Buriram），一名64歲選民投下選票後表示：「我們需要能守護國家主權的強大領導人。
伊朗外長：即使美國軍事威脅 絕不放棄核子計畫
（法新社德黑蘭8日電） 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天宣稱，伊朗絕不會放棄鈾濃縮的權利，即使戰爭「強加於我們身上」，此番言論無視來自華府的壓力。他更強調：「為何我方如此堅持鈾濃縮，即使戰爭強加於我們身上，我方也拒絕放棄？
意大利稱受憲法限制無法參與和平委員會
意大利外長塔亞尼表示，由於憲法限制，意大利無法參與美方提出成立的和平委員會。塔亞尼接受意大利傳媒訪問時表示，意大利憲法與和平委員會章程存在衝突，從法律角度看，這是一個不可逾越的障礙。他說意大利願意就和平相關的倡議展開討論，亦準備在加沙問題上發揮積極作用，包括以培訓巴勒斯坦警察的方式進行。美國傳媒早前報道，美國計劃本月19日在首都華盛頓舉行和平委員會首次領導人會議，討論加沙地帶重建問題。報道引述美國官員表示，白宮希望利用這次會議，推動加沙停火第二階段協議的實施，並為加沙重建籌集資金。據報峰會籌備工作仍處於初期階段，計劃仍有可能發生變化。（BC)#意大利 #和平委員會
巴士安全帶｜政府檢討巴士安全帶法例 陳振英同意不用急於重新立法
【Now新聞台】政府將全面檢討強制巴士乘客戴安全帶的法例。立法會內會主席陳振英表示，同意當局不用急於重新立法；自由黨及G19就表示，希望當局多聽市民及業界的意見。 立法會內會主席陳振英：「我就覺得要多聽市民的意見，不用急的，將所有意見融合之後，再考慮將來法例應如何修改。」立法會G19召集人霍啟剛：「聽到一些意見，我想我們都有責任，代表不同界別多些跟市民討論大家的意見，再轉告政府。同意不用急，這件事不用急，但我覺得保護公眾安全是重中之重。」自由黨主席邵家輝：「最重要是檢討罰款金額，罰是沒有問題，不過若果懲罰不是一致，私家車後座不戴安全帶好像不用坐監，市民就問為何要戴呢？所以會令很多市民覺得情況很奇怪。」#要聞