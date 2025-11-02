美國財長：中國稀土政策若走回頭路恐遭提高關稅

（法新社紐約2日電） 美國財政部長貝森特今天提出警告指出，若中國繼續限制稀土出口，總統川普政府已經準備好提高關稅。

中國於10月30日宣布，將暫停實施10月9日針對稀土材料和技術出口所公布的管制措施一年，但貝森特（Scott Bessent）表達憂心，因為北京過去並非向來履行承諾。

他接受福斯電視網（Fox Networks）「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目訪談時說：「中國掌控（稀土）市場，但遺憾的是，事實證明他們有時不是可靠夥伴。」

廣告 廣告

中方於川普與中國國家主席習近平在韓國舉行會談後宣布上述暫停出口限制作法。中國之前決定的出口限制措施仍有部分尚未解除。

在全球兩大經濟體領袖釋出「善意」後，貝森特表示，希望「我們能夠仰賴他們（指中國）成為更可靠夥伴」，否則「我們可能會再次威脅課徵關稅」，他並強調華府已準備好將關稅手段「充分利用到極致」。

他說：「我們並不想與中國脫鉤，但我們必須降低風險。」

貝森特同時批評過去美國政府「怠乎職守」，多年下來讓北京得以建立起稀土策略。

他告訴有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目：「現在這一屆政府，接下來一、兩年我們將以驚人速度讓自己擺脫中國這項壓迫。全世界也都因此受制於中國。」