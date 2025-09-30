美國販運人口報告指香港未達標 關注外傭遭剝削虐待 港府：詆毀抹黑｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國國務院發表《2025年美國販運人口報告》，批評香港政府在消除販運人口方面未完全達到最低標準，將香港列為第二級別監察名單。港府表示強烈反對，稱報告將香港評為第二級別監察名單是極不公平和欠缺事實支持，認為無非是為了詆毀抹黑香港的聲譽。

美國報告指，港府在識別受害人的力度和相關服務仍然不足，儘管港府已對數千人進行販運人口風險篩查，最終去年僅發現 8 名受害人，包括一人被逼從事性工作，另外 7 人為東南亞國家求職騙案受害人。報告指出，外傭仍然是人口販運的高風險群組，批評當局未盡力保障外傭，且未在外傭群體當中發現任何人口販運受害人。

港府：堅定打擊販運人口

港府今日（30日）發表聲明反駁美方，強調特區政府去年繼續不遺餘力對所有相關部門接觸到而較可能涉及販運人口風險的人士，包括非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭、輸入勞工和其他懷疑受害人，進行初步識別審核。港府去年進行了約 11,300 次初步識別審核，數字較上一年增加 3%，並識別 8 名受害者。港府批評，報告單單因為被識別的受害者人數少，而質疑香港打擊販運人口的決心和識別審核的質素是毫無根據的，強調會繼續堅定地打擊販運人口。

美國報告關注外傭權益和保障，指本港約有 370,000 名外傭，有部份人出現負債或被僱主勞役，有些僱主或中介更會扣起外傭證件，直至她們償還債務。報告並指，部份外傭一日工作 17 小時，遭受言語和肢體暴力，甚至被性侵犯，有監察機構甚至發現外傭被騙從事非法的性工作。報告指，香港警方去年拘捕了 41 名涉及虐待或性侵犯的外傭僱主，但並未調查這些案件是否涉及人口販運，也未將涉案外傭定為潛在的人口販運受害者。

倡設外傭工時上限

現時外傭須於完成僱傭合約後，或於提前終止僱傭合約後兩星期內離開香港。報告認為有關規定會令外傭更易被僱主或中介剝削。此外，外傭因為要與僱主同住，其活動自由亦受限制，而且工作時數沒有上限。報告建議加強外傭保障，廢除「兩星期規則」，制定外傭工時上限等。

港府表示，肯定外傭對香港社會的貢獻，一直非常重視保障在港工作的外傭。有關報告提出的「兩星期規則」，港府表示絕不容忍剝削外傭，外傭如遭受苛待或剝削，可申請在香港轉換僱主而無須先返回原居地，並指外傭如被苛待或剝削，應挺身投訴他們的僱主。在保障外傭方面，警方去年拘捕了 41 名涉及虐待或性侵犯的外傭僱主。另外，有 71 名外傭僱主因協助及教唆外傭違反逗留條件而被檢控，而 38 名僱主已被定罪。