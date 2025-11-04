焦點

美國資深女演員黛安拉德辭世 享壽89歲

（法新社洛杉磯3日電） 美國資深女演員黛安拉德（Diane Ladd）今天辭世，享壽89歲。

黛安拉德演藝生涯橫跨80年，3度獲奧斯卡最佳女配角獎提名，分別是馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的「再見愛麗絲」（Alice Doesn't Live Here Anymore）、大衛林區（David Lynch）的「我心狂野」（Wild at Heart）及1991年劇情片「激情薔薇」（Rambling Rose）。

她與第一任丈夫布魯斯鄧（Bruce Dern）所生的女兒蘿拉鄧（Laura Dern）證實母親過世消息，但未公布死因。

她在聲明中說：「我的偉大英雄、生命中最珍貴的恩賜母親今晨在加州歐海（Ojai）家中過世，我隨侍在側 。」

黛安拉德1935年出生於密西西比州，年輕時便投身舞台與電視劇。她以細膩詮釋堅毅、聰慧又複雜的女性角色聞名，經常與蘿拉鄧扮演母女。

蘿拉鄧寫道：「她是最偉大的女兒、母親、外婆、演員與藝術家，一個富有深切同理心的靈魂，宛如只存在於夢中的造物。我們很幸運擁有她，她現在與天使一同飛翔。」

