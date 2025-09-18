美國賓州爆發槍擊案 3警殉職2重傷槍手遭擊斃

（法新社華盛頓17日電） 美國賓夕法尼亞州警察局長表示，一名槍手今天朝5名警察開槍，造成3人喪生與2人重傷，槍手隨後當場遭擊斃。

州警察局長巴里斯（Christopher Paris）說：「我可以證實，今天有5名執法人員中彈，其中3人不幸身亡。」他還補充說，有兩名警員已被送往醫院，情況危急。

這些警員是因調查一起家暴案前往相關住址時遭到槍擊。

巴里斯補充說：「我可以證實，槍手已死亡。」他表示，犯嫌是被警方開槍擊斃。

這起槍擊事件發生於今天下午，在距離費城西南方約210公里的約克郡（York County）科多魯斯鎮（Codorus）。

巴里斯又說，兩名受傷警員目前情況危急但穩定。

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）表示：「這對約克郡以及整個賓州來說，絕對是悲慘且令人心碎的一天。」