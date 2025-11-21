張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
美國起訴4人涉走私輝達GPU晶片往中國 疑犯包括美籍港人 曾獲電匯3000萬元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國司法部起訴 4 人，他們被指非法將高端型號的輝達（NVIDIA）圖像處理器（GPU）出口至中國，而這些GPU晶片可以用於人工智能（AI）應用。4 人被控違反「出口管制改革法」（Export Control Reform Act，ECRA）及洗錢罪，而根據司法部新聞稿，被起訴的其中一名男子於香港出生。
34 歲港人現居佛羅里達州
被起訴的人，包括 34 歲男子，於香港出生的美國公民何漢寧Mathew Ho，現居佛羅里達州；46 歲的美國公民 Brian Raymond，現居阿拉巴馬州；38 歲的中國公民李湛（音譯），現居加州，以及 45 歲的中國公民陳靖（音譯），現居佛羅里達州。其中何漢寧和陳靖在周三（19 日）在佛羅里達州中區法院提堂，Brian Raymond 同日在阿拉巴馬州北區法院提堂，至於李湛亦在昨日（20 日）於加州北區法院提堂。
美國入貨後經馬來西亞及泰國轉運
起訴書說，在 2023 年 9 月至今年 11 月，4 人串謀違反美國的關鍵貨品出口管制規定，透過馬來西亞和泰國非法向中國出口 NVIDIA 的先進 GPU。他們利用何、李兩人擁有並控制的佛羅里達州公司「Janford Realtor, LLC」作為據點，購買並非法向中國出口 NVIDIA 的 GPU。至於 Raymond 就透過位於阿拉巴馬州的電子公司向何漢寧等人提供 NVIDIA 的 GPU，讓他們可以在下一步非法出口。
400 張 A100 GPU 成功進入內地
起訴書說，被告頭兩次的出口行動成功將 400 張 NVIDIA A100 GPU 貨運到中國，至於其後兩次貨運就因為遭遇到執法部門的阻撓而未能完成。這兩次運送的貨品清單，包括了 50 張 NVIDIA H200 GPU，以及 10 部惠普（HP）的超級電腦，超級電腦配備了 NVIDIA H100 GPU，當局將會尋求沒收上述 50 張 H200 GPU。
從中國獲電匯款項 3,000 萬
2022 年 10 月起，美國商務部以保護國家安全為由，限制高端人工智能晶片產品出口予中國，除非已申請許可證。起訴書指，所有被告都無申請許可證，而且在過程中還虛報 GPU 的預期目的地，以規避美國出口管制。為了讓出口順利完成，4 人先後從中國獲得超過 389 萬美元（3,034 萬港元）的電匯款項。
