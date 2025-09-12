美國路德會入禀控香港國際學校違營運協議 指收取高額學費債券 倘不糾正將原址設新校(黃穎芝報道)

【Now新聞台】創辦香港國際學校的美國路德會周三入稟高等法院，指控學校的營運公司違反協議，向家長收取高額學費和債券，指校方為富裕精英服務，若不糾正會將其逐出校址，並原址開設另一新校。

位於淺水灣、有近60年歷史的香港國際學校有超過3000名學生就讀。美國路德會曾簽訂協議，授權香港國際學校協會有限公司代理學校，但需受條款約束。

根據入稟狀，美國路德會指控對方違反營運協議，管理層大多數成員，包括校長人選並非路德會成員，亦未能優先開放予有英語學習需要的兒童入讀，又質疑校方違反協議規定，包括未有每周舉行崇拜，而學生社團更推廣同性平權活動等。

另外，學校財務方面，今個學年的學費連雜費高達31.2萬元，又提到截至去年7月底，營運方淨資產超過28億元，並從2019年起出售價值300萬及500萬元的高額債券，以購買優先入學名額，但向學生提供的獎學金金額就低於政府要求，顯示學校在經營上過於追求利潤當作一盤生意來經營，要求對方在2028年6月前改善，並提出索償約1365萬元。

美國路德會在網上發聲明指，若果對方未能糾正，將會將其逐出校址，並取決於訴訟結果及得到教育局批准後，在原址另外開設一間新校。

教育局指，會首要關注學校的學與教質素和學生福祉，局方一直有就此事與學校和相關人士溝通，並會繼續密切關注事態發展，確保學校運作和學生利益不受影響。

