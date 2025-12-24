美國軍方計劃應用自主系統應對 CBRN 威脅

美國軍方計劃推進自動系統的使用，以檢測、識別和減輕化學、生物、放射性和核（CBRN）威脅。這些系統預期能夠在現代戰場上支援軍方，應對許多已知和未知的危害，包括化學、生物、放射性和核威脅。雖然手持檢測和識別能力能提升情況意識並提供早期警告與減輕手段，但這些過程往往耗時且對生理構成負擔。此外，一些環境則對作戰人員構成不可接受的風險或根本無法進入。這正是自動系統等關鍵集成層級 CBRN 防禦資產派上用場的地方。

在 CBRN 防禦中，自動系統是指能夠獨立檢測、識別和/或減輕 CBRN 威脅的能力，利用傳感器、機器人、人工智慧（AI）和自動決策算法。其關鍵特點在於能夠自主運行，充當智能夥伴，並保持作戰人員的安全距離，從而增強部隊保護。根據 JPM CBRN Sensors 的 CSIRP 首席系統工程師 Mark Colgan 所述，目前作戰人員需穿戴防護裝備進行任務，然後進行去污。我們現在可以通過自動化過程跳過一些步驟，作戰人員在保持安全的情況下更快完成任務。

目前，能力計劃執行化學、生物、放射性和核防禦（CPE CBRND）管理自動系統的努力，包括 CBRN 傳感器集成在機器人平台上的項目（CSIRP）以及自動去污系統（ADS）。CSIRP 是 CPE CBRND 的聯合項目經理針對 CBRN 傳感器所領導的快速原型和現場部署努力，專注於整合模塊化 CBRN 傳感器解決方案，以增強無人飛行器系統（UAS）和無人地面車輛的能力。這些系統利用傳感、人工智慧、機器學習、自主性和通信等技術的進步，以實現及時和準確的檢測、早期警告及 CBRN 危害的報告，幫助作戰人員減少反應時間並降低接觸 CBRN 威脅的風險。

美國陸軍還透露，CSIRP 的 SkyRaider UAS CBRN 危害映射系統就是 CSIRP 實際應用的範例。SkyRaider UAS 是一款配備模塊化檢測設備或傳感器的無人機，能夠在地圖、目標和通信設備上顯示 CBRN 危害信息。從地面或平台發射後，該無人機可以在無需視線的情況下自主運行，即使在 GPS 或通信失效的情況下也能完成其編程任務。根據美國陸軍的說法，它可以自我導航至目標，並在狹窄空間內靈活運動，避開障礙物。

為了說明這些自動系統如何惠及作戰人員和聯合部隊任務，可以想像一個位於爭奪環境中的排。敵方在附近發射了一枚搭載化學戰劑的導彈，由於地形、風速和導彈爆炸特性，擴散模式變得不可預測。人員檢測會減慢污染映射的速度並對部隊造成風險，因此，排長會部署配備化學傳感器的 SkyRaider UAS，迅速自我導航並評估更大範圍的區域。這種無人快速評估降低了人員暴露風險，並通過提供及時信息以支持領導者做出明智決策，增強了部隊保護。在這種情況下，排長可能會部署 ADS 來去污任何排需要經過的設備或區域，通過機器人手段減少作戰人員的暴露風險，並降低進行去污操作所需的時間和後勤負擔。

