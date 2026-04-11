美國軍艦傳通過荷莫茲海峽 伊朗戰事爆發後首見

（法新社華盛頓11日電） 華府與德黑蘭當局正於巴基斯坦進行和平談判之際，今天有美國媒體指出，美軍兩艘飛彈驅逐艦已通過荷莫茲海峽，這是美國與伊朗的戰事爆發以來，首次有美軍船艦穿越該海峽。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述3位美國官員的說法報導，這兩艘美軍導向飛彈驅逐艦今天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），沒通報任何問題。

新聞網站Axios報導，美軍這項行動並未跟伊朗當局協調。

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美國總統川普（Donald Trump）稍早則在社群媒體發文寫道：「為了世界各地國家，我們現正展開清空荷莫茲海峽的程序。」

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，美伊雙方同意從4月8日起暫時停火，並於今天在巴國首都伊斯蘭馬巴德展開和平談判。