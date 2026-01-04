羅子溢爭視帝 提起太太楊茜堯即眼濕濕
美國轟委內瑞拉一次看 馬杜洛被捕送紐約
（法新社卡拉卡斯3日電） 經過數個月威脅與施壓後，美國今天轟炸委內瑞拉，並推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），他已被逮捕，隨即押往紐約接受審判。
● 事件起始
凌晨2時前（台北時間下午2時），首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區傳出首波爆炸聲，持續至凌晨3時15分左右。
在社群媒體流傳的影像顯示，美軍直升機在夜空中留下剪影，飛彈命中目標瞬間冒出火球與濃煙。
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，美國已「成功對委內瑞拉發動大規模打擊」，且馬杜洛及其妻子已被「逮捕並押送離境」。
美軍高階將領凱恩（Dan Caine）表示，「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的目標純粹是逮捕馬杜洛，空襲則是為了直升機抓捕行動清除障礙。
凱恩表示，這次行動動用150多架戰機，且經過數個月籌備。
● 受襲目標
委內瑞拉最大軍事基地蒂烏納堡（Fort Tiuna）是此次攻擊目標之一。這座位於卡拉卡斯南區的龐大基地，不僅是國防部所在地，還設有軍事學院，更設有可容納數千名士兵及其眷屬的宿舍區。
法新社記者目擊基地火光沖天，濃煙翻騰。在其中一個仍有士兵把守的入口處，一輛裝甲車與一輛卡車滿是彈痕。
位於卡拉卡斯東區的拉卡洛塔空軍基地（La Carlota）也是打擊目標。法新社記者在基地內目擊一輛裝甲車正起火燃燒，還有一輛被燒毀的巴士。」
在卡拉卡斯以北的拉圭拉（La Guaira）也傳出爆炸，該地有港口和國際機場；此外，卡拉卡斯北中區的馬拉凱（Maracay）及加勒比海沿岸的伊格羅特（Higuerote）也傳出爆炸，這些地點距卡拉卡斯均在100公里範圍內。
● 傷亡情況
國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）指控美軍向住宅區發射飛彈與火箭。委內瑞拉當局截至今晚尚未公布傷亡人數。
川普在福斯新聞頻道（Fox News）的節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）上表示，美軍沒有士兵傷亡。他隨後告訴「紐約郵報」（New York Post），「許多保護馬杜洛的古巴人」已經喪生，這是美方首度暗示美軍襲擊造成了人員傷亡。
● 馬杜洛下場如何？
這場行動為馬杜洛長達12年、日益專制的獨裁統治劃下句點；此前，美國政府曾懸賞5000萬美元（約新台幣15.7億元）通緝他。
川普在「真實社群」上發布一張照片，畫面中這位委內瑞拉領導人戴著手銬、蒙上眼罩，身處美國海軍在加勒比海的軍艦上。隨後，他與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被送往紐約，面對毒品與武器指控。
川普表示，他在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）全程監看逮捕馬杜洛的直播過程，直呼「就像在看電視節目一樣」
他說：「他所在的地方戒備非常森嚴…實際上就像一座堡壘。」還說，馬杜洛試圖逃往安全地點，但徒勞無功。
凱恩表示，情報人員耗費數月研究馬杜洛的「行蹤、住所、出行路線、飲食習慣、穿著打扮，甚至連他養什麼寵物」都瞭若指掌。
他表示，這名63歲的社會主義領導人及其妻子並未抵抗便束手就擒。
● 委內瑞拉未來走向
川普宣稱美國將在期限不明的過渡期內「接管」委內瑞拉，此言一出，令美國的盟友與對手同樣感到震驚。他暗示，這可能包括在當地部署美軍。
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）在社群媒體上宣稱，國家的「自由時刻已到來」。
馬查多因頑強抵抗馬杜洛而被許多委內瑞拉人視為英雄，她呼籲2024年大選的反對派候選人「立即」就任總統。
然而，川普對馬查多可能成為領導人的預期不以為意，並聲稱她在委內瑞拉國內既缺乏「支持也得不到尊重」。
