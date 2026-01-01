美國迪士尼特技表演失誤 180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾 員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國佛羅里達州迪士尼一名員工，在現場表演期間為阻止一個重約 180 公斤的仿真巨石道具滾向觀眾，意外受傷。迪士尼其後證實，涉事員工正在康復中。

綜合外媒報道，事發於迪士尼樂園的《奪寶奇兵》特技表演。當時節目重現電影經典橋段，一個象徵巨石的道具按設計沿軌道滾動，模擬電影主角逃避陷阱的場面。

網上流傳影片顯示，道具在滾動期間突然偏離原有軌道，並朝觀眾席方向移動。一名現場工作人員隨即衝上前，站在巨石前方試圖阻擋，結果被撞倒在地，短時間內未能自行站起，其後有其他職員趕至協助。

根據樂園相關網誌資料，該巨石道具重約 180 公斤，由橡膠物料製成。有在場觀眾表示，該名工作人員的即時反應避免觀眾受傷，形容事件「非常驚險，令人難忘」。另有影片拍攝者在現場直言，該名員工「真的救了大家一命」。