美國通膨衝擊有感 川普支持者仍期待經濟解方

（法新社賓州波科諾山9日綜合外電報導）對美國總統川普的支持者來說，儘管生活成本高昂人人有感，他們仍相信總統能解決難題。

數百位民眾今天在刺骨寒風中排隊，只為在賓州鄉間的一間賭場聽川普闡述他的經濟議程。有多人向法新社表示他們對物價高漲憂心忡忡，但並未直接將責任歸咎在79歲億萬富豪川普的身上。

26歲公共教育行政人員夏伊（Brianna Shay）說：「就我個人而言，現在的物價很高…但就像很多事情一樣，得先變得更糟，才會開始變好。」

她也呼應川普的說法，將目前情勢歸咎於民主黨籍的前總統拜登（Joe Biden）。她說：「很遺憾的，前任總統把我們害慘了，害得很慘。」

夏伊一邊緊握寫著「川普帶給我們希望」的標語牌一邊說：「我認為民眾未來將能負擔得起生活開銷，但他（川普）上任還不到1年，大家都知道這種事沒辦法在1年之內全部解決。」

而30歲冷氣技師狄克斯（Tevin Dix）說：「情況有點艱難，大家都在苦撐。」但他對川普提出的政策方案仍充滿信心，且認為包含對美貿易夥伴課徵高額關稅等的政策很快就會收效。

「如果這些關稅措施繼續實施，讓其他國家把工作帶回來，讓更多美國人重返工作崗位。」

然而，根據民調，對許多美國民眾來說，生活成本問題日益惡化起碼有一部分應歸咎於川普的關稅措施。而川普的支持率也創下他1月重返白宮以來新低。

儘管認同有經濟壓力，參加這場賓州造勢活動的民眾仍熱切讚揚川普其他政策，包括他對移民的強硬作法。

另外也有人輕描淡寫地回應所謂的經濟困境。

70歲的強生（Mark Johnson）說：「剛過的黑色星期五寫下新猷，如果大家都沒錢，那（黑五購物的）錢是哪裡來的？」