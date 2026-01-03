宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
美國逮馬杜洛 川普示警哥倫比亞總統：最好小心點
（法新社棕櫚灘3日電） 美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕並帶走委國總統馬杜洛及其妻子後，川普在記者會警告哥倫比亞總統「最好小心點」，並暗示古巴也可能面臨美方更強施壓。
川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會時談到，美國已準備好對委內瑞拉發動第二波攻勢，但可能沒有必要付諸行動。
他表示：「根據我們的新國家安全戰略，美國在西半球的主導地位將不再受到質疑。」
川普還說在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。
當記者問及這麼做如何符合「美國優先」方針，川普回應：「我們希望與友好鄰國為伍、生活在穩定環境中並確保能源充足。那個國家擁有豐富能源，保護這些資源至關重要，因為我們自己也有需求。」
川普也在記者會警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「最好小心點」（watch his ass），兩人近幾個月屢次針鋒相對。
川普說道：「他正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點。」
川普也指出，古巴可能成為美國在拉丁美洲地區更廣泛政策討論的一部分。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨川普出席記者會時談到：「如果我是住在（古巴首都）哈瓦那（Havana）的政府官員，我至少會感到有點擔憂。」
其他人也在看
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 3 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！川普為何開戰委內瑞拉？專家拆解美對委策略大升級
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統川普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。 這場代號未公開的軍事行動，成為自 1989 年入侵巴拿馬以來，美國在拉丁美洲發動的最大規模軍事打擊。鉅亨網 ・ 8 小時前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 14 小時前
川普稱馬杜羅副手已宣誓就職委內瑞拉總統 將協助美國完成權力交接
Photographer: Carlos Becerra/Bloomberg 【彭博】--Bloomberg ・ 5 小時前
女網紅爆與鹿晗床照「睡完了」 工作室急撇清將搜證提告
【on.cc東網專訊】35歲前韓團EXO成員鹿晗2017年公開認戀關曉彤，去年兩人互動減少傳出情變，雙方都未正面回應。昨日（2日）深夜，一名女網友在社交網爆出疑似鹿晗的床照，影射兩人關係匪淺，還稱「所有頂流都睡完了」，人生沒有遺憾，對此，鹿晗工作室今日（3日）凌東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部：深表震驚！
美國總統川普周六（3 日）在社群媒體 Truth Social 上宣布，成功對委內瑞拉發動大規模襲擊，抓獲委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人弗洛勒斯，並從委國帶離。鉅亨網 ・ 8 小時前
人均GDP曾高踞全球第四 現今陷通脹270%深淵 委內瑞拉與西方脫鈎苦果浮現
委內瑞拉曾為南美最富裕國家，卻在與西方脫鈎後經濟急挫，年通脹重返225%，施政失敗令經濟與民生全面崩潰。Yahoo財經 ・ 5 小時前
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
【UNIQLO】春裝推介 今期限定優惠低至 $59（即日起至08/01）
Uniqlo今期限定優惠春裝推介，有超人氣Uniqlo U 聯乘系列T恤、一家大細嘅PUFFTECH 、HEATTECH、男女都啱著嘅長褲，種類超齊全！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
川普：馬杜洛已在美方大舉出擊下被捕
（法新社棕櫚灘3日電） 美國總統川普今天表示，美軍發動「大規模打擊」行動後，已經捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。川普在Truth Social貼文：「美國已成功對委內瑞拉及其領袖、總統馬杜洛執行大規模打擊，他與妻子已被捕並解送出境。」法新社 ・ 11 小時前
「斷崖式衰老年齡」在這兩個年紀？專家揭抗老關鍵年份，做好一件事即逆轉老化危機
有時候，歲月似乎在一夜之間留下了痕跡，肌膚突然彈性不再、腰腹間的脂肪日益堆積，甚至免疫力也不如從前。這種感覺並非錯覺，有科學研究發現人體的老化並非平緩進行，而是在特定年齡段會顯著加速。Yahoo Style HK ・ 1 天前
尖沙咀甜品店見巨鼠 店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉
社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。am730 ・ 1 天前
《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平ELLE.com.hk ・ 20 小時前
古巨基元旦宣布再做老竇 57歲老婆Lorraine上月被捕獲竟零孕味？
歌手古巨基於元旦日毫無預警下在社交網報喜，宣布太太Lorraine誕下第二胎B仔，大仔Kuson榮升哥哥！新年伊始基仔分享這份喜悅，震驚全城。因為Lorraine今年已屆57歲產婦高齡，相隨5年再謹男嬰，這份勇氣與毅力令人佩服。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
屯門男工被困大廈外牆冷氣機頂 救援人員救返安全位置
【on.cc東網專訊】屯門有人在危險位置。今午(3日)12時37分，據報一名男工人被發現危坐於景峰徑2號景峰花園4座一單位外牆的冷氣機頂部，身上繫有一條布條綑綁着單位窗框，進退不得。救援人員接報到場，將涉事男工人拉回單位內安全位置，事件的起因及經過有待調查。on.cc 東網 ・ 18 小時前
宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦 部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今已個多月，有居民開始尋覓新居所、領取不同援助金以開展新生活。但有居民向《Yahoo新聞》指，其妻子於大火中罹難，由於居所為妻子名下，需要法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼項目，但苦等逾月仍未獲批。《Yahoo新聞》正向法援署查詢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢
《尋秦記》截至今日（3日）票房勁破3000萬，成為香港人的回憶殺。除了「項少龍」古天樂、「趙盤」林峯夠經典，當然亦不少得「烏廷芳」宣萱與新加入的兒子「寶兒」朱鑑然。朱鑑然就自爆因面對古老闆壓力太大講對白失準，幸得「娘親」宣萱立即推走古老闆讓他減壓。至於現實中都是古生知己的宣萱，都衷心地讚賞古天樂賦予項少龍生命：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到，呢個戲係靠佢一個人去做，真係。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前