美國重審墮胎藥米非司酮安全性、背後涉兩黨爭議 或影響藥物流產機制 該藥在港亦獲准註冊︱Yahoo

【Yahoo健康】美國聯邦食品及藥物管理局（FDA）正展開對藥物流產常用藥米非司酮（mifepristone） 的新一輪安全與成效審查。此舉動引起當地婦女健康倡議團體的擔憂，指當局或會收緊現行取藥途徑，影響全美女性的墮胎選項。

而是次爭議的背後，亦牽涉到美國民主、共和兩黨對墮胎藥物，以至墮胎的觀點。爭論的不僅是醫學問題，亦與美國持續分化的政治氛圍密不可分。

值得注意的是，米非司酮同樣有在香港使用，早於十年前已獲准在港註冊。市民雖不能從藥房自行購買，但合法執行墮胎的機構，如家庭計劃指導會均有使用此藥物用作終止早期懷孕。假若 FDA 改變對該藥物的指引，會否對香港的用藥造成影響，亦是未知之數。

聯邦機構啟動再檢視

美國衛生與公共服務部部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與 FDA 局長麥卡尼（Dr. Marty Makary）近日去信 22 個共和黨州的司法部長，確認 FDA 將會「獨立審視現有科學與實際使用數據」，重新評估米非司酮的安全與效能。

信中強調「會確保女性健康受到適切保障，全面調查在甚麼條件下，米非司酮能安全配發」。這封於 9 月 19 日發出的信件，立即在支持墮胎權的陣營中引起討論。

25 年前已獲批准

米非司酮於 2000 年獲 FDA 批准，通常與另一種藥物米索前列醇（misoprostol）配合使用，可在懷孕 10 週內安全終止妊娠。支持者認為，臨床研究及二十多年使用經驗已確立其安全性。

根據 FDA 數據，每 100 萬名使用者中僅有 5 宗死亡個案，死亡率僅 0.0005%，與常見止痛藥如布洛芬或對乙酰氨基酚的風險相近。

疫情期間，拜登政府放寬規例，允許經認證的醫生，透過遠距醫療（telehealth） 開立處方，並可郵寄藥物，大幅增加了偏遠地區女性取用米非司酮的機會。根據「性與生殖健康」研究機構 Guttmacher Institute 數據，單在 2024 年，美國就錄得超過 100 萬宗墮胎，連續第二年突破百萬；其中約 14% 來自僅提供網上診症的診所，比例較 2023 年（10%）明顯上升。

共和黨與保守智庫報告

然而，反墮胎陣營長期質疑 FDA 的決定，批評當局未有充分研究米非司酮的潛在風險。2025 年，多個共和黨控制的州份，其司法部長均引用一份由「倫理與公共政策中心（Ethics and Public Policy Center）」發表的報告，指藥物存在安全疑慮，要求收緊監管。

該智庫自稱「致力於抗衡極端自由派議程，建立保守共識」，惟報告受到醫學界抨擊。加州大學三藩市分校婦產科副教授 Upadhyay 指，報告透明度嚴重不足，數據來源未有交代，且將所有急症室求診都列為「嚴重不良事件」，即使當中不少病人並未需要治療。

美國家庭計劃學會（Society of Family Planning） 亦去信 FDA，呼籲當局不要引用該報告，形容其為「非嚴謹、缺乏科學依據的文件，完全不應列入醫學討論空間」。

官員強調研究會審慎透明

甘迺迪早前於國會聽證會上已透露，FDA 正收集新數據以進行安全性審查，並稱研究「正在進行」。他同時批評拜登政府「扭曲數據以掩蓋一項安全信號」，但未有提供具體細節。

而在最新信件中，甘迺迪與麥卡尼，承認該保守智庫報告「顯示如缺乏足夠醫療監督，米非司酮或存潛在風險」，但強調會由 FDA 以獨立、科學方式檢視所有證據。

主流醫學界共識：安全可靠

與該說法相反，主流醫學團體一直支持擴大米非司酮的可及性。美國婦產科醫學會（ACOG） 多次發表聲明，確認藥物安全有效，並指收緊規例只會增加孕婦風險，因為她們可能被迫尋找不安全途徑終止懷孕。

FDA 數據亦顯示，自 2000 年獲批准以來，米非司酮在全球廣泛使用，相關嚴重併發症率極低。專家普遍認為，其風險遠低於懷孕持續至分娩所帶來的併發症。

共和黨官員此前已一再要求政府，取消遠距醫療配藥政策，規定病人必須親身面診領藥。雖然美國最高法院於 2024 年 6 月，已頒布維持米非司酮可發售的裁決，但同時留下空間，容許未來聯邦機構調整監管，令 FDA 的審查格外受關注。

女性醫療選項或縮窄

婦女健康倡議者憂慮，若 FDA 最終以「安全考量」為由收緊藥物取用，將對女性造成嚴重影響，尤其是居於缺乏診所的農村地區。現時透過郵寄方式獲取藥物，大大降低了交通、費用與隱私壓力；一旦被禁止，弱勢群體將首當其衝。

反墮胎團體則認為，藥物應在嚴格醫療監督下使用，以避免潛在危險。雙方爭論不僅是醫學問題，更與美國持續分化的政治氛圍密不可分。

米非司酮自 2000 年獲批以來，已成為美國最重要的墮胎藥物之一。龐大數據與研究支持其安全有效，但政治爭議與價值分歧令其前景充滿變數。FDA 的最新審查結果，將不僅影響數以百萬計美國女性的生育自主權，更將成為全國政治版圖上的另一場風暴。

