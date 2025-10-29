美國銀行將 Tesla 目標價上調至 $471，強調自動駕駛及機器人技術發展

該公司對電動車製造商 Tesla 保持中立評級，並指出其在自動駕駛和機器人技術方面取得了顯著進展。Tesla 在這些領域的持續創新不僅提升了其產品的競爭力，還為未來的市場增長打下了堅實的基礎。隨著技術的不斷演進，Tesla 的獨特優勢有望進一步擴大，並在全球電動車市場中發揮更大的影響力。這些努力不僅鞏固了 Tesla 在行業中的領導地位，更增強了消費者對其品牌的信任，顯示出該公司在未來持續創新和增長的潛力。

