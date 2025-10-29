美國銀行將 Tesla 目標價上調至 $471，評估自駕及機器人潛力

該公司對電動車製造商 Tesla 保持中立評級，並指出其在自動駕駛和機器人技術方面的顯著進展。Tesla 在這些領域的創新不僅提升了產品的競爭力，也可能對未來的市場格局產生深遠的影響。Elon Musk 的遠見和持續投入確保了 Tesla 在行業中的領先地位，未來的成長潛力值得關注。隨著技術的不斷進步，Tesla 的創新將繼續引領電動車市場，塑造更智能和可持續的交通未來。

