不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
美國關稅影響製造業 新加坡Q3經濟成長放緩
（法新社新加坡14日電） 新加坡貿易與工業部今天公布的數據顯示，星國第3季經濟成長率為2.9%，較前一季放緩，主因是美國關稅衝擊關鍵的製造業。
星國是東南亞第二大經濟體，經濟高度仰賴國際貿易。即使僅面臨美國總統川普設定的10%基本關稅，也容易受到全球貿易放緩的波及。
儘管第3季的國內生產毛額（GDP）增幅優於經濟學家預期，但根據貿易與工業部的資料，7月至9月的成長率仍是今年以來最慢的。新加坡第1季GDP成長4.1%，第2季為4.5%。
貿易與工業部指出，新加坡以出口為導向的製造業第3季與去年同期相比幾乎持平，遠低於第2季的5.0%成長，「製藥與一般製造業的產量下滑，拖累整體成長」。
這份GDP數據後續仍可能修正。
其他人也在看
荷蘭首度動用冷戰時期緊急法律 接管聞泰科技半導體子公司
【彭博】— 荷蘭政府首度動用一項冷戰時期的緊急法律接管中資晶片製造商安世半導體，此舉可能加劇歐洲與北京的貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 14 小時前
中國要求美國不要動輒以高額關稅進行威脅 呼籲進行更多對話
【彭博】— 中國就美國總統特朗普針對北京的最新舉措作出回應，稱美國應該停止以高額關稅進行威脅，並呼籲通過對話解決分歧。Bloomberg ・ 2 天前
中美貿易博弈僵持不下 雙方互相試探等待對方低頭
【彭博】-- 美國總統唐納德·川普與中國國家主席習近平的最新一輪交鋒在周一陷入僵局，兩國均宣稱現在輪到對方採取行動。在川普暗示對與中國達成協議持開放態度後，美國副總統JD·范斯周日表示，結果將「取決於中方如何回應」。數小時後，中國外交部明確表示，北京已採取其認為的報復行動，接下來將視華盛頓的下一步行動而定。「如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益，」中國外交部發言人林劍在例行新聞發布會上表示。中國當局尚未就川普威脅因其最新稀土限制措施而對華加徵100%關稅一事進行反制。觀看：美國總統唐納德·川普威脅要大幅提高對華關稅資料來源： 彭博中國市場在動盪中展現出韌性。滬深300指數周一僅收跌0.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 17 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 4 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 小時前
蘋果中國市場再度不明朗 封閉生態慘遭中國品牌「破壁」
為了打低蘋果，中國手機品牌法寶盡出，早前小米直接放棄自家系列順序，以17系列「對標」iPhone 17，又聲稱開賣5分鐘破紀錄，可惜最終需求遠低於市場預期，遭分析師郭明錤大潑冷水。之不過，另一手機品牌Vivo今次勁過「對標」，宣稱已「破壁」蘋果生態，最新手機竟能與蘋果設備無縫互聯，資料手到拿來，蘋果中國市場再添陰霾Yahoo財經 ・ 2 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 7 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
翁嘉穗嫁鄔友正變少奶奶 原來家境並唔普通？自爆爸爸曾經營鑽石廠
翁嘉穗（Virginia）1997年勇奪香港小姐冠軍，當選兩年後閃嫁比佢大20年嘅海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。婚後，翁嘉穗淡出幕前，先後誕下鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）兩名兒子，又幫助老公打理家居品牌生意，閒時出席活動，生活寫意。翁嘉穗現時居住於價值過億嘅半山豪華獨立屋，與老公鄔友正曾分別於分享生活時意外曝光豪宅內貌，大宅裝潢以簡約格調為主，樓底十分高，擁有巨廳、落地玻璃窗，客廳即使擺放長型梳化後都相當闊落，曾於聖誕節時擺放大約2米高嘅聖誕樹。日前，翁嘉穗自爆細個嗰陣，爸爸曾經營鑽石廠，家境並唔普通。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。Yahoo Style HK ・ 1 天前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 19 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
雙雙放話軟硬兼施 特朗普和萬斯打開與中國談判的大門
【彭博】— 美國政府最高層周日表露出與中國達成協議來平息最新貿易爭端的意願，似乎在向北京施壓的同時安撫受到驚嚇的市場。Bloomberg ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
在中國水土不服的「小籠包刺客」 在美國卻賣爆了
享譽全球的中式餐飲巨頭鼎泰豐近期在全球兩大市場呈現冰與火的表現，中國市場方面，鼎泰豐業務持續收縮，過去一段時間內關閉了十多家線下門市，日前還公告官方微信商城將於 11 月 30 日停止營業。然而，在美國市場卻勢如破竹，創下驚人業績。鉅亨網 ・ 1 天前