美國關稅影響製造業 新加坡Q3經濟成長放緩

（法新社新加坡14日電） 新加坡貿易與工業部今天公布的數據顯示，星國第3季經濟成長率為2.9%，較前一季放緩，主因是美國關稅衝擊關鍵的製造業。

星國是東南亞第二大經濟體，經濟高度仰賴國際貿易。即使僅面臨美國總統川普設定的10%基本關稅，也容易受到全球貿易放緩的波及。

儘管第3季的國內生產毛額（GDP）增幅優於經濟學家預期，但根據貿易與工業部的資料，7月至9月的成長率仍是今年以來最慢的。新加坡第1季GDP成長4.1%，第2季為4.5%。

貿易與工業部指出，新加坡以出口為導向的製造業第3季與去年同期相比幾乎持平，遠低於第2季的5.0%成長，「製藥與一般製造業的產量下滑，拖累整體成長」。

這份GDP數據後續仍可能修正。