美國防部解除克魯斯情報機關首長職務 兩名高級軍官亦被解職
美國國防部發表聲明，宣布解除克魯斯的國防部情報機關首長職務。
路透社報道，除了克魯斯，兩名高級軍事人員亦被五角大樓解除職務，分別是海軍預備役部隊首長，以及海軍特種作戰司令部指揮官。國防部未就有關人事變動作出任何解釋。
華盛頓郵報較早時已披露國防部長赫格塞思會解除克魯斯的職務。報道指克魯斯領導的國防情報局，今年6月發表美軍空襲伊朗核設施的效果評估報告，由於報告內容與總統特朗普的口徑不一致，引發白宮強烈不滿。
美國參議院情報委員會副主席、民主黨籍參議員馬克華納表示，克魯斯被解除職務，是特朗普政府將情報工作當作忠誠度考驗、而非國家安全保障的最新例證。
