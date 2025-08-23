美國防部解除克魯斯情報機關首長職務 兩名高級軍官亦被解職

全運會群眾比賽保齡球項目決賽完成一連3日賽事。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，賽事運作暢順，共有160名來自內地各省市、香港和澳門共27支隊伍參與，不論技術官員和球員對場地設施、賽事組織流程以及住宿接待安排有很好評價。 羅淑佩說，有部分港隊球員反映球道適應情況受影響，認為運動員需要汲取經驗，亦有球員反映空調太凍、需要保暖等小問題，之後會再作改善。 羅淑佩提到，全運會香港賽區競賽項目將於10月底陸續展開，首批賽事的4個競賽項目門票將於本月28日開始發售，粵港澳三地共同採用同一平台購票，期間需要使用賽區認可的有效入境身份證明文件，換言之市民購買香港和澳門賽區門票，可使用香港身份證、廣東賽區項目需使用回鄉證。她又指，殘特奧會的大眾項目輪椅舞蹈將於下月6日至7日在馬鞍山體育館舉行，門票將透過網上登記免費派發，下周將公布取票詳情。 另外，對於康文署今年接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，羅淑佩說，康文署至今收到32個相關申請，並已按多項因素嚴謹審核，考慮申請者的營運情況、周邊環境和檢控吸煙數字等，當中9個申請將會獲批，其他不獲批的原因與較高的違規檢控數字，以及周邊環境不符合

